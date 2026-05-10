أفادت وكالة وكالة تسنيم الدولية بأن اللاعبة الإيرانية هانا شعبان بور انسحبت من مواجهة كانت مقررة أمام لاعبة إسرائيلية في نهائي إحدى بطولات الجولة العالمية للتنس المقامة في تركيا.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد جاء قرار الانسحاب بعد تأهل الطرفين إلى المباراة النهائية، حيث كانت اللاعبة الإيرانية ستواجه منافسة من إسرائيل في ختام البطولة.

تفاصيل انسحاب لاعبة إسرائيل

وأشارت “تسنيم” إلى أن اللاعبة قررت عدم خوض اللقاء احتجاجًا على أحداث وصفتها بأنها مرتبطة بالوضع الإنساني والسياسي، مؤكدة أن قرارها جاء بعد مشوار قوي في البطولة، وصلت خلاله إلى الأدوار المتقدمة قبل أن تبلغ النهائي.

وأضافت الوكالة أن شعبان بور كانت قد قدمت أداءً لافتًا في منافسات الفردي خلال البطولة، قبل أن تنسحب من المباراة النهائية التي كان من المقرر أن تحسم اللقب.

