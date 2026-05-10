الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

01:42 م 10/05/2026 تعديل في 02:00 م

ايران واسرائيل

أفادت وكالة وكالة تسنيم الدولية بأن اللاعبة الإيرانية هانا شعبان بور انسحبت من مواجهة كانت مقررة أمام لاعبة إسرائيلية في نهائي إحدى بطولات الجولة العالمية للتنس المقامة في تركيا.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد جاء قرار الانسحاب بعد تأهل الطرفين إلى المباراة النهائية، حيث كانت اللاعبة الإيرانية ستواجه منافسة من إسرائيل في ختام البطولة.

تفاصيل انسحاب لاعبة إسرائيل

وأشارت “تسنيم” إلى أن اللاعبة قررت عدم خوض اللقاء احتجاجًا على أحداث وصفتها بأنها مرتبطة بالوضع الإنساني والسياسي، مؤكدة أن قرارها جاء بعد مشوار قوي في البطولة، وصلت خلاله إلى الأدوار المتقدمة قبل أن تبلغ النهائي.

وأضافت الوكالة أن شعبان بور كانت قد قدمت أداءً لافتًا في منافسات الفردي خلال البطولة، قبل أن تنسحب من المباراة النهائية التي كان من المقرر أن تحسم اللقب.

فيديو وصور| لحظات إجلاء ركاب سفينة فيروس هانتا في إسبانيا
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في توصيل العدادات
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
