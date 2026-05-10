أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كتابًا دوريًا عاجلًا رقم (69) لسنة 2026، موجّهًا إلى الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج البري لموسم 1447هـ، يتضمن عددًا من التعليمات والإجراءات التنظيمية الواجب الالتزام بها، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار لضمان سلامة وراحة الحجاج.

"السياحة" تُصدر تعليمات عاجلة لشركات الحج البري.. ما هي؟

أكدت الغرفة، في خطابها، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للحج الصادرة عن السلطات السعودية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام الرحلات وتفادي أي مخالفات أو جزاءات قد تُطبق من قبل الإدارة المركزية لشركات السياحة.

وشددت الغرفة على أهمية سرعة تفعيل خدمة التجوال لشرائح أجهزة التتبع التابعة لوزارة السياحة والآثار، لضمان متابعة الحافلات والتأكد من سلامة وصولها وتحركاتها خلال الرحلات.

كما ألزمت الشركات بضرورة تعريف حقائب الحجاج بشكل واضح، مع الالتزام بألا يزيد الوزن المسموح للحقيبة الواحدة عن 26 كيلو جرامًا كحد أقصى لكل حاج، مع عدم السماح بأكثر من حقيبة واحدة لكل حاج.

وأكدت التعليمات ضرورة التزام مشرفي الشركات بمرافقة مجموعات الحجاج طوال الرحلة، إلى جانب تدوين اسم الحاج ورقم جواز السفر ومقري الوصول والمغادرة على كل حقيبة بصورة واضحة، سواء باستخدام الملصقات الحرارية أو الورقية أو غطاء الحقيبة.

ودعت الغرفة الشركات السياحية إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط والتعليمات، حرصًا على سلامة الحجاج وضمان نجاح موسم الحج البري لعام 1447هـ دون معوقات أو مخالفات تنظيمية.