أثار محمد مجدى أفشة، لاعب وسط الاتحاد السكندري، حالة من الجدل بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب أفشة، اليوم الأحد: "الناس فاكرة هدوئك ضعف وميعرفوش إنك بركان ساكت بمزاجك".



وأضاف: "فاكرين إنك لما تعدي بمزاجك تبقى مش شايف، وأنت شايف كل حاجه وساكت عشان الكبير كبير بعقله مش بلسانه".



وتابع لاعب الأهلي السابق: "فاكرين إنك لما تساعد من غير مقابل تبقى ساذج، وأنت عارف إن الرزق على الله ومحدش بياخد رزق حد".

وأثارت الرسالة تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول المقصود من الكلمات التي نشرها اللاعب.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة خلال موسم 2025/2026.

