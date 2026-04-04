بعد إرتفاع أسعاره.. تعرف على أهم الطرق لتوفير إستهلاك الوقود

كتب : مصراوي

10:52 ص 04/04/2026 تعديل في 10:52 ص

خطوات بسيطة لتوفير الوقود

برلين - (د ب أ):

في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الوقود عالميًا، يمكن لقائدي السيارات تقليل استهلاك الوقود من خلال اتخاذ بعض التدابير المفيدة، أبرزها التخلص من الأغراض غير الضرورية.

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أنه مقابل كل 100 كجم من الوزن الزائد في السيارة يمكن أن يزداد استهلاك الوقود بحوالي 0,3 لتر لكل 100 كلم. لذا ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على صندوق السيارة بحثا عن الزجاجات الفارغة والأدوات غير المستخدمة ومعدات الشتاء أو ما شابه ذلك.

كما ينبغي إزالة صندوق السقف أو حامل الدراجات في حالة عدم الاحتياج إليهما؛ حيث يزداد استهلاك الوقود عند القيادة مع وجود صندوق على سقف السيارة بنسبة تصل إلى 20% بسبب زيادة مقاومة الهواء.

أسلوب قيادة رشيد

ومن المهم أيضا اتباع أسلوب قيادة رشيد؛ حيث ينبغي التسارع برفق وتجنب التسارع المفاجئ والفرملة الحادة، مع استخدم وضع القيادة الاقتصادي (Eco mode) إن وُجد. كما ينبغي دائما الحرص على تغيير التروس للأعلى مبكرا لكي يعمل المحرك عند دورات منخفضة ضمن نطاقه الأمثل.

إطفاء المحرك السيارة

علاوة على ذلك، يمكن توفير بعض الوقود من خلال إطفاء المحرك عند التوقف عند إشارات المرور أو معابر السكك الحديدية المغلقة. وتحتوي السيارات الحديثة على نظام إيقاف وتشغيل تلقائي لهذا الغرض.

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
