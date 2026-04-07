إعلان

سيارات فورثينج موديل 2027 تنطلق رسميا في السوق المصري.. وزيادة أسعارها

كتب : محمد جمال

06:22 م 07/04/2026 تعديل في 06:28 م

فورثينج T5 EVO

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة فورثينج التجارية بالسوق المصري، عن طرح موديلات 2027، بالإضافة إلى إقرار زيادة بأسعار جميع طرازات العلامة الصينية المتوفرة محليًا خلال شهر أبريل الجاري.

وبالإعلان عن ارتفاع أسعارها تنضم سيارات فورثينج إلى قائمة طويلة من السيارات التي ارتفعت أسعارها خلال الساعات الـ48 الأخيرة، واستكمالا لموجة من الزيادات التي تضرب السوق منذ مطلع شهر مارس الماضي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات فورثينج الجديدة بمصر:

T5 EVO

ارتفعت أسعار T5 EVO موديل 2027 وأصبحت أسعارها 1,250,000 جنيه للفئة Exclusive.

T5 EV

ارتفعت أسعار T5 EV موديل 2027 وأصبحت أسعارها 1,475,000 جنيه للفئة Exclusive.

T5 REEV

ارتفعت أسعار T5 REEV موديل 2027 وأصبحت أسعارها 1,490,000 جنيه للفئة Exclusive.

S7 EV

ارتفعت أسعار S7 EV موديل 2027 وأصبحت أسعارها 1,395,000 جنيه للفئة Exclusive.

S7 REEV

ارتفعت أسعار S7 REEV موديل 2027 وأصبحت أسعارها 1,465,000 جنيه للفئة Exclusive.

U-Tour

ارتفعت أسعار U-Tour موديل 2027 وأصبحت أسعارها 1,765,000 جنيه للفئة Exclusive.

V9

ارتفعت أسعار V9 موديل 2027 وأصبحت أسعارها 2,900,000 جنيه للفئة Exclusive.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟