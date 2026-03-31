برلين - (د ب أ):

أوصى نادي السيارات ADAC بألمانيا بتنظيف شفرات مساحات الزجاج الأمامي بشكل منتظم، مع توخي الحذر عند القيام بذلك للحفاظ عليها.

وأوضح خبراء النادي أنه يمكن لهذا الغرض استخدام قطعة قماش ناعمة وسائل غسل الزجاج الأمامي؛ حيث يتم وضع قطعة قماش على إحدى فوهات الغسيل وتشغيل جهاز غسل الزجاج الأمامي.

لماذا يحذر الخبراء من استخدام منظفات قوية؟

وفي الخطوة التالية، ينبغي تنظيف مساحات الزجاج المطاطية بعناية باستخدام قطعة قماش مبللة، مع مراعاة عدم استخدام المنظفات القوية؛ نظرا لأن المطاط يحتوي على مواد تشحيم وطلاءات واقية قد تتم إزالتها.

وفي حالة استمرار ظهور الخطوط على الزجاج الأمامي عند استخدام المساحات بعد تنظيفها، فيجب حينئذ تركيب شفرات مساحات جديدة.

اقرأ أيضًا:

