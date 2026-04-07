أعلنت شركة عز العرب السويدي للاستثمارات والفا جروب ليمتد – عز العرب الوكيل الحصري لعلامة بروتون في مصر، عن إطلاق عرض تمويلي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB)، بهدف إعادة تعريف مفهوم امتلاك السيارات من خلال تقديم حلول مرنة لقطاع واسع من العملاء.

ويأتي الإعلان عن العرض الجديد بعد أيام قليلة من إقرار وكيل العلامة الماليزية في مصر زيادة بأسعار ساجا سيدان العائلية الصغيرة بقيمة 50 ألف جنيه، إذ ارتفع سعرها إلى 650.000 جنيه مقابل 600 ألف جنيه سابقًا.

ويقدم العرض الجديد إمكانية امتلاك سيارة بروتون ساجا من خلال نظام تمويلي مبتكر يبدأ بمقدم 10% فقط مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، في طرح يُعد الأول من نوعه في السوق المصري.

ويشمل العرض أيضًا جميع أنظمة المقدمات بدءًا من 10% وحتى 50% مع إمكانية التقسيط على نفس المدة، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم، على أن يتطلب نظام الـ10% تقديم إثبات دخل أو كشف حساب بنكي.

ويتميز العرض بقيمة مالية تنافسية، حيث يبلغ القسط الشهري التقريبي نحو 11.800 جنيه عند مقدم 10%، وبسعر فائدة 14.9%، بينما يصل القسط إلى نحو 11.400 جنيه في حالة مقدم 20%، بما يعكس توازنًا ملموسًا بين قيمة المقدم والقسط الشهري.

كما يشمل العرض وقود مجاني بالكامل لمدة عام، وهو ما يمثل أكثر من 50% من قيمة المقدم.

ويعكس هذا الطرح توجه عز العرب السويدي للاستثمارات نحو تقديم حلول غير تقليدية لشراء السيارات، حيث تسعى الشركة إلى تبسيط تجربة التملك وتوسيع قاعدة العملاء من خلال شراكات استراتيجية فعالة.

كما يؤكد التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر التزام الطرفين بتقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصري، من خلال طرح حلول تمويلية مبتكرة يتم تقديمها لأول مرة بهذا الشكل في مصر.

ما مواصفات بروتون ساجا الجديدة؟

أبعاد ومساحات بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

محرك بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أنظمة الأمان في بروتون ساجا

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

