ميونخ - (د ب أ):

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني (Tüv Süd) إن إطارات الدراجات النارية الجديدة تحتوي مداساتها على مواد مانعة للالتصاق من عملية التصنيع، والتي قد تُقلل من تماسكها مع الطريق.

لذا يتعين على قائدي الدراجات النارية القيادة بهدوء لمسافة 150 كلم تقريبا من أجل تليينها، كما يجب إزالة الملصقات والعلامات وبقايا المواد اللاصقة تماما من مداس الإطار.

وتعد القيادة بحذر ضرورية أيضا؛ لأن معجون التثبيت يُستخدم أثناء التركيب، والذي يستغرق عدة ساعات حتى يجف. ويعرض تجاهل ذلك الإطار الخلفي لخطر الدوران الطفيف على الجنط تحت عزم دوران عالٍ، مما قد يؤثر بالسلب على ثبات السيارة. وفي حالة الإطارات ذات الأنابيب الداخلية، قد يؤدي ذلك إلى تلف الصمام أو تسرب الهواء ببطء.

التماسك المثالي

وأشارت الهيئة إلى أن إطارات الدراجات النارية لا تتمتع بتماسك مثالي مع الأسفلت عندما تكون باردة. لذا ينبغي على قائدي الدراجات تجنب الميلان الحاد والتسارع والكبح الشديدين خلال الكيلومترات الأولى.

ولا تصل الإطارات إلى التماسك الأمثل إلا عند درجات حرارة 60 درجة مئوية فأكثر، وعادةً ما تصل الإطارات إلى هذه الدرجة خلال دقائق قليلة من القيادة العادية.