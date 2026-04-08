محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء وحدة تدوير لمخلفات النخيل

كتب : محمد الباريسي

06:00 م 08/04/2026 تعديل في 06:08 م

تدوير مخلفات النخيل بالوادي الجديد

بحثت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مع وفد إحدى الشركات الاستثمارية، تطوير مصنع المخلفات الزراعية وإنشاء وحدة التدوير الجديدة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وممثلي هيئة تنمية الصعيد، في خطوة تستهدف الاستفادة من مخلفات النخيل والمخلفات الزراعية وتحويلها إلى قيمة مضافة، بما يدعم توجه الوادي الجديد نحو الاقتصاد الأخضر والممارسات الآمنة بيئيًا.

بروتوكول مرتقب على مساحة 6.5 فدان

وأوضحت المحافظ أن المحافظة تُعد حاليًا بروتوكول تعاون مع الشركة وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء وحدة التدوير الجديدة لمخلفات النخيل على مساحة 6.5 فدان، بما يعكس توجهًا عمليًا للتوسع في استثمار مخلفات النخيل داخل الوادي الجديد بدلًا من إهدارها، مع تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية في مشروعات إنتاجية ذات جدوى بيئية واقتصادية.

معدات جديدة لدعم الاقتصاد الأخضر

وأكدت المحافظ أن المشروع يشمل إدخال معدات جديدة لإنتاج فحم البيوتشار الحيوي ووقود الوود بيليت الحيوي الصديق للبيئة من جريد النخيل، لافتة إلى استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإحضار المعدات وتجهيز الوحدة والأفران الخاصة بخطوط الإنتاج، ويمنح هذا المسار وحدة التدوير دورًا أكبر في دعم الاقتصاد الأخضر داخل الوادي الجديد، خصوصًا مع تنامي الاهتمام بتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات نافعة بدلًا من التخلص التقليدي منها.

