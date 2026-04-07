شتوتجارت - (د ب أ):

قد يتوجه المرء في نزهة ممتعة إلى مطعمه المفضل بواسطة الدراجة، إلا أنه قد يعود بخيبة أمل كبيرة في الحافلة بعد سرقة دراجته بسبب عدم تأمينها بصورة سليمة.

أقفال جيدة

ولمنع تعرض الدراجة للسرقة، أوصى برنامج منع الجريمة التابع للشرطة الاتحادية وشرطة الولايات الألمانية باتخاذ بعض التدابير المهمة، التي تصعب الأمر على اللصوص، أبرزها تأمين الدراجة بواسطة أقفال جيدة ومثبتة بإحكام.

ونصحت الشرطة الألمانية باستعمال أقفال شديدة التحمل أو أقفال السلاسل الفولاذية أو أقفال الكابلات المدرعة، ويجب أن تكون هذه الأقفال كبيرة بدرجة كافية لتثبيت الدراجة بإحكام على الأشياء الثابتة مثل حامل الدراجات.

ومن جانبه، أوضح نادي السيارات ADAC الألماني أنه يمكن الجمع بين استعمال عدة أقفال وبأنواع مختلفة، وهو ما قد يصعب الأمر على لصوص الدراجات.

ونصح نادي السيارات بعدم ربط الدراجات بالأسوار الرفيعة أو الأعمدة البسيطة أو الأشياء، التي يسهل إزالتها، وحتى مع استعمال أفضل الأقفال فإنها تصبح عديمة الفائدة إذا كانت الأشياء، التي يتم ربط الدراجة بها ضعيفة أو غير ثابتة.

وعند تأمين العجلة لا يجوز الاقتصار على تمرير القفل عبر العجلة الأمامية أو الخلفية، ولكن يجب ربط هيكل الدراجة أيضا، وفي حالة إهمال ذلك قد يقوم اللصوص بترك العجلة الأمامية أو الخلفية وسرقة باقي الدراجة.

ومن ضمن الأخطاء الأخرى قفل الدراجة بدون أية وسائل تثبيت خارجية، مثلا تعليق القفل على العجلة الأمامية أو الخلفية؛ ففي مثل هذه الحالات يمكن حمل الدراجة بعيدا عن الأنظار بكل سهولة أو تحميلها على شاحنة، ويسري ذلك بشكل خاص على الدراجات الكهربائية.

تأمين البطارية

ومن الأمور المهمة أيضا تأمين البطاريات القابلة للاستبدال والملحقات التكميلية القيّمة الأخرى بقفل جيد؛ نظرا لأن أقفال الدراجات نفسها لا توفر حماية كافية.

ومن الأفضل أيضا إزالة الأجزاء سهلة الفك مثل مقعد الدراجة أو المصابيح المثبتة بمشابك أو كمبيوتر الدراجة قبل ترك الدراجة دون مراقبة.

وبشكل عام توفر المناطق المزدحمة ذات الإضاءة الجيدة حماية أفضل ضد السرقة مقارنة بالأماكن المعزولة والمظلمة، ويمكن لأصحاب الدراجات الاعتماد على أجهزة التتبع GPS المثبتة بشكل غير ظاهر في الدراجة؛ حيث تقوم هذه الأجهزة بإرسال تنبيهات إلى الهاتف الذكي في حالة تحريك الدراجة المتوقفة، كما يمكن بث موقع الدراجة باستمرار.

اقرأ أيضًا:

تصل إلى 100 ألف جنيه.. زيادة أسعار سيارات زيكر الجديدة في مصر

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر

بعد زيادة الشحن.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصري