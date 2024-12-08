نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة

كتب - محمد جمال:

يتجه العديد من المواطنين خلال الآونة الأخيرة لشراء سيارة مستعملة لاستخدامها في المشاوير اليومية الخاصة، وذلك بعد الارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة خلال الآونة الأخيرة.

ولكن إذا قررت شراء سيارة مستعملة عليك الحذر والانتباه ومرعاة عددا من النصائح الهامة حتى لا تتعرض للاحتيال، وتختار سيارة تتناسب مع ميزانيتك واحتياجاتك.

ونستعرض من خلال التقرير التالي عددا من النصائح الهامة قبل شراء سيارة مستعملة:

دراسة السوق

دراسة أسعار السوق جيدا ويمكنكم الاستعانة بالمواقع الالكترونية الخاصة بالسيارات المستعملة لمعرفة السعر المناسب للسيارة.

فحص أوراق السيارة

فحص أوراق السيارة ومعرفة تاريخها، حيث يجب معرفة ملاك السيارة السابقين، وهل هو مالك واحد أم تعدد مرات بيعها، وهل تم استخدامها كسيارة أجرة أو تأجير، وذلك لتجنب اقتناء سيارات رديئة بسعر مرتفع.

اختبار القيادة

قم بإجراء اختبار سريع لقيادة السيارة للتعرف أكثر على حالة السيارة وكفاءتها في السير، و التاكد من سلامة نظام التعليق وعمل المحرك بصورة طبيعية.

حالة المحرك

جلب أحد المختصين الموثقين للكشف عن حالة المحرك وأجزاء السيارة الرئيسية الهامة، بالإضافة إلى إجراء فحص شامل للسيارة، للكشف عن وجود أي أعطال بها.

فحص السيارة

أفتح أبواب السيارة وأفحص قوائم السيارة للتأكد من عدم وجود أي صدمات أو لحامات أو علامات طلاء جديدة أو صدأ.

أنظمة السيارة

التأكد من عمل أنظمة السيارة الهامة المتاحة بها وكل ما يتعلق بالمقصورة من تكييف وأزرار بكفائة تامة دون أي أعطال تستدعي التصليح، فذلك قد يخفض من قيمتها.

عداد الكيلومترات

التأكد من عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، فكلما زاد العدد أثر ذلك على حالة السيارة وسعرها.

تقرير الحوادث

أطلب تقرير بالحوادث التي تورطت فيها السيارة سابقاً، بالإضافة إلى الإطلاع على وثائق صيانة وتصليح السيارة وما إن تم تغيير أجزاء هامة بها، وإذا كانت القطع المستخدمة أصلية أم لا.

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