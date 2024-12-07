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هكذا يمكن التخلص من الاتساخات الصعبة بزجاج السيارة

10:54 ص السبت 07 ديسمبر 2024

هكذا تتخلص من الأوساخ العنيدة بزجاج السيارة

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هامبورج - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات "أوتو بيلد" الألمانية أنه يمكن تنظيف زجاج السيارة بواسطة صلصال التنظيف للقضاء على الأوساخ العنيدة.

وأوضحت "أوتو بيلد" أنه يمكن استخدام صلصال التنظيف، المخصص أساسا لتنظيف طلاء السيارة، من أجل التخلص من راتنج الأشجار أو بقايا الحشرات الميتة المتراكمة على زجاج السيارة.

وأضافت المجلة أن صلصال التنظيف يحتاج إلى طبقة تزليق. لذا ينبغي مزج الماء مع القليل من شامبو السيارة في زجاجة ذات بخاخ، ثم رش هذا المزيج على الزجاج.

وبعد ذلك، يتم تحريك صلصال التنظيف على سطح الزجاج بحركات دائرية وصعودا وهبوطا إلى أن يصبح الزجاج أملسا وصافيا كالمرآة.

وفي الخطوة الأخيرة ينبغي تنظيف الزجاج بواسطة منظف الزجاج وقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

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