قبل الشراء.. كيف تكتشف التلاعب بعداد السيارة المستعملة؟

فرانكفورت - (د ب أ):

نصح نادي السيارات ADAC الألماني المقبلين على شراء سيارة مستعملة بالتدقيق في قراءة عداد الكيلومترات المقطوعة؛ حيث إنه يعد عنصرا حاسما في تحديد السعر.

وحذر الخبراء الألمان من أنه كثيرا ما يتم التلاعب بعداد الكيلومترات، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال العلامات

التالية:

- فجوات في الوثائق

ينبغي أن تتدرج قراءات الكيلومترات في فواتير الصيانة وتقارير الفحص الدوري وملصقات تغيير الزيت بشكل منطقي مع مرور الوقت؛ فوجود فجوات في الوثائق أو تسجيل مسافات منخفضة بشكل غير منطقي خلال فترات زمنية معينة يستدعي الشك والريبة.

- الحالة العامة

يجب مقارنة الحالة العامة للمقاعد والمقود وذراع ناقل الحركة مع عدد الكيلومترات. ومع ذلك، قد تتأثر درجة التآكل بطبيعة الاستخدام؛ فالرحلات القصيرة المتكررة تُسرّع التآكل حتى مع مسافة قليلة، بينما قد تُظهر السيارات، التي قطعت مسافات طويلة على الطرق السريعة، تهالكا أقل.

وبشكل عام، أوصى الخبراء الألمان بفحص سجلات الأعطال، والتي تتضمن قراءات كيلومترية، مشيرا إلى أن هذه القراءات يجب ألا تتجاوز الرقم المعروض في لوحة العدادات، كما ينبغي المطالبة بتأكيد المسافة الفعلية المقطوعة