الإطارات الصينية في مصر.. قائمة أسعار جميع المقاسات

كتب. محمود أمين|

يشهد سوق إطارات السيارات في مصر تنوعًا واسعًا في الأسعار، خاصة مع تزايد انتشار الإطارات الصينية التي تجمع بين الجودة والسعر الاقتصادي.

نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل متوسط أسعار إطارات السيارات الصينية بمختلف المقاسات والفئات، والتي أصبحت خيارًا مفضلًا للعديد من مالكي السيارات في السوق المصري:

مقاس 215/65R17: يتراوح سعره بين 2500 إلى 4000 جنيه.

مقاس 245/45R18: يتراوح بين 3000 إلى 4500 جنيه.

مقاس 225/60R17: يتراوح بين 2800 إلى 3800 جنيه.

مقاس 235/70R16: يتراوح بين 2400 إلى 3500 جنيه.

مقاس 215/55R16: يتراوح بين 2200 إلى 3100 جنيه.

مقاس 215/70R16: يتراوح بين 2700 إلى 3500 جنيه.

مقاس 195/50R15: يتراوح بين 1300 إلى 2200 جنيه.

مقاس 215/45R17: يتراوح بين 2000 إلى 3200 جنيه.

مقاس 215/50R17: يتراوح بين 2300 إلى 3400 جنيه.

مقاس 215/55R17: يتراوح بين 2400 إلى 3500 جنيه.

مقاس 225/45R18: يتراوح بين 3200 إلى 4200 جنيه.

مقاس 225/45R19: يتراوح بين 3500 إلى 5000 جنيه.

مقاس 215/60R17: يتراوح بين 2600 إلى 3800 جنيه.

مقاس 235/65R17: يتراوح بين 3400 إلى 4600 جنيه.

مقاس 155/65R13: يتراوح بين 850 إلى 1600 جنيه.

مقاس 195/70R14: يتراوح بين 1200 إلى 2300 جنيه.

مقاس 185/60R15: يتراوح بين 1300 إلى 2400 جنيه.

مقاس 195/60R15: يتراوح بين 1400 إلى 2500 جنيه.

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