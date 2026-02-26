إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

10:22 ص 26/02/2026 تعديل في 10:23 ص

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 26-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4650 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5978 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7971 جنيهًا للجرام.

اقرأ ايضًا:

هل توقفت محال الذهب عن بيع السبائك صغيرة الوزن؟ الشعبة تجيب

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247898 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ ايضًا:

هل يتحول مستوى 5100 دولار إلى نقطة انطلاق جديدة للمعدن الأصفر؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 5186 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد عيد الفطر 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل
أخبار وتقارير

موعد عيد الفطر 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل
نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رمضان ستايل

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
أوكرانيا: مقتل وإصابة 1360 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

أوكرانيا: مقتل وإصابة 1360 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة
أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أخبار وتقارير

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
اقتصاد

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رسميًا.. صندوق النقد الدولي يُوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر