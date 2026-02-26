انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 26-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4650 جنيهًا للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5978 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7971 جنيهًا للجرام.

اقرأ ايضًا:

هل توقفت محال الذهب عن بيع السبائك صغيرة الوزن؟ الشعبة تجيب

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247898 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ ايضًا:

هل يتحول مستوى 5100 دولار إلى نقطة انطلاق جديدة للمعدن الأصفر؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 5186 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.