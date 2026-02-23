ما هو الإجهاد الميكانيكي؟ ولماذا حفر الطريق أخطر مصادره؟

برلين - (د ب أ):

تعد الحفر في الطرق من أخطر مصادر الإجهاد الميكانيكي على السيارة ومكوناتها؛ حيث يؤدي المرور فوقها إلى صدمة مباشرة تنتقل عبر العجلات إلى مكوّنات التعليق والهيكل السفلي.

أن تأثير هذه الصدمة يظهر بصورة واضحة في الإطارات والجنوط؛ حيث يمكن أن يتسبب الارتطام بحواف الحفرة في تمزق الإطار أو حدوث انتفاخات في بنيته الداخلية، كما قد تتعرض الجنوط المعدنية للتشوه أو الانبعاج، ما يؤثر بالسلب على اتزان العجلة وثبات السيارة أثناء السير.

ممتصات الصدمات والتعليق

ولا يقتصر الضرر على العجلات فحسب، بل يمتد إلى ممتصات الصدمات أيضا، التي تتعرّض لضغط مفاجئ يفوق نطاق عملها الطبيعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع كفاءتها أو تلفها التدريجي.

كما يُعد نظام التعليق من أكثر الأنظمة تأثرًا بالمرور المتكرر فوق الطرق المتدهورة؛ إذ تتعرض أجزاؤه الميكانيكية لإجهادات متكررة قد تؤدي إلى تآكل مبكر أو خلل في توازن السيارة.

وفي الحالات الشديدة، خصوصًا عند الحفر العميقة، قد تتضرر المكونات القريبة من سطح الطريق في أسفل السيارة مثل حوض الزيت أو العناصر السفلية الأخرى نتيجة الاحتكاك المباشر أو الصدمة القوية.

وحتى في حال عدم ملاحظة ضرر فوري بعد المرور فوق حفرة، فإن التعرّض المستمر لطرق غير مستوية يؤدي إلى تسارع معدلات التآكل في أنظمة التعليق والتوجيه على حد سواء، ما ينعكس سلبا على استقرار المركبة ودقة التحكم بها، ويرفع تكاليف الصيانة.

أسلوب قيادة متزن

ولتقليل احتمالات حدوث هذه الأضرار، يُوصى بتبنّي أسلوب قيادة متزن عند السير على الطرق المتضررة، ويبدأ ذلك بخفض السرعة بما يتناسب مع حالة الطريق؛ لأن سرعة السيارة تزيد من شدة الصدمة الميكانيكية عند ملامسة الحفرة.

كما أن المراقبة المستمرة للطريق تتيح للسائق اكتشاف الحفر في وقت مبكر، ما يوفّر فرصة لتفاديها أو المرور فوقها بأقل تأثير ممكن.

ويسهم الحفاظ على مسافة أمان كافية مع السيارة الأمامية في منح السائق وقتا كافيا للاستجابة في حال اضطرار المركبة، التي أمامه إلى المناورة لتجنّب عيب في الطريق.

ومن المهم أيضًا تجنّب حركات التوجيه أو الكبح المفاجئة عند الاقتراب من الحفر؛ لأن هذه المناورات قد تضاعف الحمل الواقع على نظام التعليق والعجلات.

وفي الطرق متعددة المسارات يُفضّل، اختيار المسارات، التي تكون في حالة أفضل، مع الالتزام التام بإشارات التحذير المرورية، التي تنبّه إلى وجود عيوب في الطريق وتعديل أسلوب القيادة وفقًا لها.

