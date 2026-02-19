أول أيام رمضان.. كيف تحافظ على التركيز أثناء قيادة سيارتك؟

يستقبل المسلمون حول العالم اليوم أول أيام شهر رمضان الكريم، ومع قدوم الشهر الفضيل يواجه الكثير من سائقي السيارات تحديات إضافية أثناء القيادة بسبب الصيام، خاصة في الأماكن المزدحمة ومع ارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤثر على التركيز والانتباه على الطريق.

ولذلك من المهم جدًا الالتزام بالنصائح والإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية لتجنب أي مخاطر، مثل عدم تجاوز السرعة المحددة والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين.

من خلال النصائح التالية، يمكن التعرف على طرق لتسهيل القيادة وتخفيف عبء الصيام أثناء التنقل في رمضان.

ربط الحزام

من الخطوات الأساسية التي عليك القيام بها عند قيادة السيارة بطريقة آمن هي ربط حزام الأمان، وليس فقط خلال شهر رمضان بل في كل الأوقات للحفاظ على سلامتكِ.

مسافة كافية

عند قيادة السيارة، اترك مسافة كافية بينكِ وبين السيارة أمامكِ لأن الإصطدامات الخلفية هي أكثر أنواع الحوادث شيوعاً، فضلا عن القيادة أثناء الصيام قد تفقدك قدر كبير من التركيز.

الشعور بالنوم

إذا بدأت بالشعور بالنوم أثناء القيادة، توقف على جانب الطريق واحصل حتى لو على 10 دقائق من النوم، لأن ذلك سيضمن لك قبادة سيارة آمنة.

الشعور بالتعب والإرهاق

حاول ألا تقود السيارة في حال كنت تشعر بالتعب، لأن ذلك سيؤثر على مدى تركيزك وفقد انتباهك أثناء القيادة مما تعرض نفسك والأخرين لمخاطر كبيره.

تجنب التسرع

إذا كان لديك القليل من الوقت قبل موعد الإفطار، لا تستعجل في القيادة للوصول سريعًا لوجهتك وذلك لضمان قيادة آمنة.

القيادة ببطء

إذا كنت تقود السيارة ببطء بسبب الارهاق أو التعب، فقم بالقيادة أقصر الطريق حتى تترك المجال للسائقين الآخرين للمرور إذا كانوا على استعجال من أمرهم فضلا عن تعطل حركة المرور.

اشارات المرور

راقب جميع اشارات المرور ولا تقوم بعمل إنحرافات مفاجئة بالسيارة من دون تنبيه من حولك بإستخدام الإشارات.

التركيز والانتباه

إبقي دائماً في حالة تأهب وتركيز على أساليب القيادة الدفاعية في حال واجهت سائق متهور أو إذا حصل حادث أمامك.

الصيانة الدورية

قم بعمل كافة الصيانات الدورية المطلوبة لسيارتك ويفضل ذلك قبل شهر رمضان لتجنب أي أحداث غير متوقعة أثناء القيادة.