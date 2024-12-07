مقارنة تفصيلية بين أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين وكيا إكسيد

كتب - محمد جمال:

تتشابه السيارتين أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين وكيا إكسيد بصورة كبيرة في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات وعوامل السلامة والأمان، ولكن يزل الفارق السعري كبير نوعا ما.

يقع العديد من المقبلين على الشراء بعد التقارب الكبير بين سيارتين في فخ الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ قرار الشراء، ولكن من خلال المقارنة التالية يمكن التعرف على الفوراق بينهما.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة وكيا إكسيد:

الأبعاد والمساحات

تقدم سيارة أوبل بطول 4.151 مم، عرض 1.791مم، ترتفع السيارة عن الأرض 1.534مم، وقاعدة عجلات 2.557 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 350 لترا.

بينما يبلغ طول كيا XCeed الكلي 3.945 مم وعرضها 1.800 مم وارتفاع 1.495 مم، مع قاعدة عجلات 2.650 مم، تبلغ السعة التخزينية الخلفية 426 لترًا وتصل إلى 1.394 لترًا بطي المقاعد الخلفية، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

المحرك والأداء

تعتمد موكا Black Special Edition على محرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات بقوة 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ويبلغ معدل استهلاك الوقود 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيما تقدم XCeed بمحرك T-GDi 1500 سي سي بقوة 160 حصانًا عند 5.500 RPM وعزم دوران 253 نيوتن متر عند 1.500 RPM، تستهلك السيارة في المتوسط 6.1 لتر لكل 100 كم وسعة خزان الوقود 50 لتر، و تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في 9.2 ثانية مع ناقل حركة Dual Clutch Automatic بـ7 سرعات.

السلامة والأمان

تأتي نسخة موكا الجديدة بعدد كبير من أنظمة الأمان المتطورة وفي مقدمتها 8 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع جهد الفرامل الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار، كما تمتلك السيارة نظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذي يساعد في الحفاظ على السرعة المثلى، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

فيما تتوفر جميع فئات XCeed بـ6 وسائد هوائية تتوزع بين السائق والراكب الأمامي وأخرى مدمجة بالكراسي الجانبية ووسائد ستائرية، وتمتلك السيارة نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD كما تم تزويد السيارة بنظام التحكم في المرتفعات HAC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VSM، برنامج التوازن عند المنحدرات DAC، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor.

التجهيزات والكماليات

تأتي أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين مجهزة بباقة من وسائل الراحة والتكنولوجيا بينها شاشة مقاس 12 بوصة لعرض المعلومات، إضافة إلى شاشة مقاس 10 بوصة مزودة بأنظمة Android Auto و Apple CarPlay ، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع ميزة الاتصال عبر Wi-Fi.

زودت كيا XCeed بشاشة عدادات ديجيتال بحجم 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف الذكي Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charger.، مكيف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات تكييف خلفية.

الأسعار والفئات

تبدأ أسعار كيا إكسيد كروس أوفر موديل 2025 الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,449,900 جنيه للفئة الأولى، و1,549,900 جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها 1,649,900 جنيه.

تأتي أوبل موكا بلاك سبيشل إديشين الجديدة بسعر رسمي مليون 390 ألف جنيه.

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