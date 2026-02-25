سيارتك الـ"زيرو".. كيف يحميك القانون من عيوب صناعتها؟

انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي لأصحاب سيارات، إثر اكتشافهم عيوب صناعة في سياراتهم، ما أثار تساؤلات حول الإجراءات التي يسنها القانون لضمان حماية حقوق المستهلكين.

لا تقتصر كلمة ضمان التي تشملها أي سلعة، وفي مقدمتها السيارات، على الحق في الصيانة المجانية، وإنما تحفظ لصاحب السيارة الحق في استبدال أو استرجاع ثمن السيارة بالكامل في حال ثبوت وجود عيب صناعة.

قانون حماية المستهلك يلزم المصنِّع أو وكيله بالكشف عن عيوب التصنيع

ويلزم قانون حماية المستهلك المصري - رقم 181 لسنة 2018 - الشركة الوكيل للسيارة بإخطار جهاز حماية المستهلك بأي عيب صناعة يتم اكتشافه خلال مدة أقصاها سبعة أيام، وأن يعلن توقفه عن بيع السيارة، ويخطر العملاء من خلال النشر في وسائل الإعلام المختلفة.

لذا يجب الانتباه ومتابعة المنصات الإعلامية للشركة التابع لها سيارتك. وفي هذه الحالة يكون على الشركة إصلاح العيب أو استبدال السيارة إذا لزم الأمر.

الحالة التي يحق للمستهلك استبدال سيارته بالكامل

ويحدد القانون مدة 30 يومًا يحق لك خلالها استبدال السيارة واسترجاع قيمتها بالكامل في حالة ظهور أي عيب في السيارة، أو عدم مطابقة السيارة للمواصفات المحددة في كتيب المواصفات الخاص بها.

ومن أجل ذلك يجب الانتباه لسيارتك خلال الشهر الأول من الاستخدام، والتأكد من نوع العطل أو العيب لضمان حقك في الاستبدال من خلال بيان الصيانة.

ويفرض القانون على مراكز الصيانة تسليم المستهلك بيان بأعمال الصيانة اللازمة للسيارة قبل البدء في إصلاحها، مع تحديد مدة الإصلاح وتكلفته، ومن حقك القبول أو الرفض وإبداء موافقة صريحة على هذه الأعمال.

حددت المادة 23 طبيعة الضمان بأنه يشمل أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية. بالإضافة إلى تحمل نفقات نقل السيارة عند الحاجة إلى الإصلاح لمركز الصيانة وإعادتها.

ويلزم القانون الشركة بإعلامك بفترات الصيانة الدورية وتسليمك إيصال يوضح ما تم بالسيارة من إصلاحات. أما في حالة عدم تمكن الشركة من إصلاح العطل خلال فترة الضمان يصبح من حقك استبدال السيارة بأخرى جديدة بنفس المواصفات أو استرداد كامل قيمتها.

وفي حال حدوث نفس العطل أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام السيارة ما يسبب صعوبة أو استحالة استخدامها أو التعرض للخطر أثناء قيادتها، فمن حق المستهلك استبدال السيارة بأخرى جديدة دون أي تكاليف إضافية أو استرداد قيمتها. لذا يجب التأكد من إثبات نوع العطل في إيصال الصيانة.

