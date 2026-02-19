برلين - (د ب أ):

تمتاز بعض السيارات الحديثة بمقابض أبواب قابلة للسحب، وبالتالي تظهر جوانب مسطحة وملساء لا يبرز منها شيء في الهواء، إلا أن باحثي الحوادث يرون أن هذا الاتجاه التصميم محفوف بالمخاطر؛ حيث لا يتمكن المسعفون من التعرف على هذه المقابض على الفور، ومن ثم لا يتعاملون معها في حالة وقوع حادث.

وأعلنت الصين مثلا أنها سوف تحظر بعض مقابض أبواب السيارات القابلة للسحب في السيارات الجديدة بدءا من العام القادم؛ نظرا لأن هذه المقابض تختفي داخل باب السيارة ولا يمكن تحريرها ميكانيكيا في حالات الطوارئ، ولذلك يظهر التساؤل حول جدوى تركيب هذه المقابض أصلا؟

أسباب جمالية وإيروديناميكية

وأوضحت كريستين زايدلر أن التصميم هو السبب الرئيسي لتركيب المقابض القابلة للسحب، وأضافت رئيسة قسم أبحاث الحوادث في الرابطة الألمانية لشركات التأمين قائلة: "غالبا ما يتم تقديم المقابض القابلة للسحب لأسباب جمالية؛ لأنها تبدو أنيقة للغاية."

علاوة على أن خصائص الإيروديناميكية تعتبر من المزايا الإضافية، وخاصة في السيارات الكهربائية؛ حيث تؤدي الإيروديناميكية الجيدة في النهاية إلى زيادة مدى القيادة.

كيفية العمل

ولكن كيف تعمل المقابض القابلة للسحب؟ تتطلب بعض المقابض القابلة للسحب الضغط على نقاط معينة لفتحها، في حين تبرز بعض المقابض الأخرى تلقائيا بمجرد اقتراب السائق من السيارة، ويمكن فتح كلا النوعين بضغطة زر، وفي حالات الطوارئ يمكن فتحهما ميكانيكيا من خلال بذل المزيد من القوة، مما يؤدي إلى سحب المقبض للخارج، وللأسف لا تتوافر هذه الآلية لحالات الطوارئ في جميع الموديلات، وهو ما يزيد المشكلة تعقيدا.

وأضافت زايدلر قائلة: "تعتبر مقابض الأبواب القابلة للسحب إشكالية كبيرة؛ لأنها تصعب عملية إنقاذ الأشخاص أو المصابين من السيارة في حالة وقوع حادث."

وينطبق ذلك بصفة خاصة على الأشخاص العاديين، الذين يساعدون في إسعاف المصابين؛ لأنهم لا يعرفون كيفية فتح هذه المقابض أو موضع الضغط المطلوب ومقداره، وتزداد هذه المواقف تعقيدا في المواقف العصيبة مثلا عند اندلاع حريق في السيارة بعد وقوع حادث.

انقطاع التيار الكهربائي

ويمكن لفرق الإسعاف المحترفة، مثل رجال الإطفاء أو فريق المساعدة التقنية، الاستجابة بسرعة في حالة الطوارئ إذا كانت السيارة مزودة بمقبض تقليدي، ويرجع سبب مشكلة مقابض الأبواب القابلة للسحب في حالات الحوادث إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المقابض الكهربائية، والتي يجب تشغيلها ميكانيكيا إلا أن طريقة القيام بذلك لا تكون واضحة تماما.

وأوضحت زايدلر قائلة: "بدلا من مقابض الأبواب الغائرة ندعو بشدة إلى الاعتماد على مقابض أبواب سهلة الاستعمال بشكل حدسي بحيث يتضح للمرء على الفور كيفية استعمالها من الداخل والخارج." وبالنسبة لهذه الوظائف المهمة لحياة الإنسان يجب أن تتوافق التكنولوجيا مع المنطق البشري وأن تكون بديهية وسهلة حتى من خلال لمسها، وينطبق ذلك على أدوات الاستعمال في السيارة؛ حيث يجب استعمال الأزرار والأذرع لتشغيل وظائف القيادة المهمة مثل إشارات تغيير الاتجاه والضوء ومساحات الزجاج الأمامي.

وبغض النظر عن طريقة التشغيل المعتادة لمقابض الأبواب فإن آليات الفتح الميكانيكية الاحتياطية تعتبر من التجهيزات المهمة لمقابض الأبواب، بمعنى إمكانية فتح الباب بشكل ميكانيكي كامل. وأوضحت زايدلر قائلة: "غالبا ما يكون المقبض مجرد نقطة ارتكاز لفتح الباب، وفي الحياة اليومية لا يتم التفكير في حالات الطوارئ." وهناك بعض موديلات السيارات يتم فتح مقابض الأبواب تلقائيا في حالة وقوع حادث بغض النظر عن توافر إمداد بالطاقة أم لا.

وإذا كان المرء مهتما بسيارة لا يمكن فتح أبوابها يدويا بالطريقة المعتادة، فمن المهم الحصول على معلومات مفصلة حول طريقة عمل هذه المقابض، وفي حالة الشك فإنه من المفيد الاستفسار لدى الوكيل أو الشركة المنتجة للسيارة، والتحقق من كيفية عمل النظام في حالات الطوارئ تحديدا.

ولا يقتصر ذلك على فتح مقابض الأبواب من الخارج، ولكن يمكن فتح المقابض من الداخل كهربائيا أيضا عن طريق زر أو ذراع، وهذا يعني أنه في حالة تعطل الوظيفة الكهربائية في حالات الطوارئ فإنه يجب معرفة كيفية فتح مقبض الباب من الداخل ميكانيكيا، وهو ما يتطلب البحث عن أجزاء في كسوة المقصورة الداخلية.

ويتعين على جميع ركاب السيارة معرفة كيفية التعامل مع مقابض السيارة في حالة وقوع حادث، وقد تختلف آلية فتح الأبواب في حالة الطوارئ ما بين الأبواب الخلفية والأبواب الأمامية.

وبشكل عام، يمتاز مقبض الباب التقليدي بسهولة الوصول إليه ويوفر وقتا ثمينا في حالات الطوارئ.