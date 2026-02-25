قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه أجرى تحولًا استراتيجيًا في محفظته الاستثمارية، برفع نسبة استثماراته في الذهب إلى نحو 70%، مقارنة بنسبة تراوحت سابقًا بين 40% و50%، وذلك في إطار التحوط من التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح ساويرس خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن توقعاته ترجح عدم تخطي سعر أونصة الذهب حاجز الـ 6 آلاف دولار خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن السياسات الاقتصادية الأميركية الراهنة، إلى جانب تصاعد الاضطرابات الدولية، تهيئ بيئة مواتية لمواصلة صعود المعدن الأصفر.

وأشار إلى أن استراتيجيته الحالية لا تركز على شراء السبائك عند المستويات السعرية المرتفعة، بل تعتمد على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر وأفريقيا وأميركا اللاتينية عبر شركاته، موضحًا أن الاستثمار في الاستكشاف -رغم امتداده لسنوات- ينطوي على تكلفة أقل ومخاطر محسوبة مقارنة بالشراء المباشر في ذروة الأسعار.

