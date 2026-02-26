واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

الداخلية تضبط 195 سلاحاً نارياً وتنفذ 89 ألف حكم

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 393 قضية مواد مخدرة بحوزة 438 متهماً، شملت كميات من (الحشيش، الهيدرو، الآيس، البانجو، الهيروين) و1770 قرصاً مخدراً. كما تم ضبط 195 قطعة سلاح ناري (بنادق آلية وخرطوش ومسدسات) و249 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات في تنفيذ 89 ألفاً و613 حكماً قضائياً متنوعاً، وضبط 28 متهماً هارباً، و16 متهماً بممارسة أعمال البلطجة. وفي مجال المرور، تم ضبط 336 دراجة نارية مخالفة، و21 ألفاً و996 مخالفة مرورية متنوعة. كما أثبتت الفحوص إيجابية 10 سائقين لتعاطي المواد المخدرة من أصل 61 مفحوصاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

