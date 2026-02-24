ميونخ - (د ب أ):

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني إن مكنسة تنظيف المفروشات تعمل وفقا لمبدأ شفط الرذاذ؛ حيث تقوم برش الماء أو محلول التنظيف على القماش، ثم تقوم بشفطه مع الاتساخات المتراكمة.

ونصح الخبراء الألمان عند استعمال مكنسة تنظيف المفروشات التأكد من تفريغ الخزانات والفوهات والخراطيم وتنظيفها جيدا بعد كل استعمال؛ نظرا لأن بقاء المياه المتسخة قد تنبعث منها رائحة كريهة وتصبح بيئة خصبة لانتشار البكتيريا والجراثيم.

ولضمان الحفاظ على أعلى مستوى من النظافة، أوصى الخبراء الألمان باختيار موديل مزود بخزانات منفصلة عن بعضها البعض للمياه النقية والمياه المتسخة، ومن الأفضل أن تكون الخزانات شفافة لسهولة مراقبة مستوى ملء الماء.

تنظيف منهجي

وأوصت الهيئة الألمانية بإجراء التنظيف بشكل منهجي على أجزاء صغيرة مع شفط الغبار من الأسطح عدة مرات دون إعادة رشها، وهو ما يساعد على تقليل الرطوبة المتبقية، ولا يجوز استعمال الأسطح، التي تم تنظيفها إلا بعد أن تجف تماما.

ومن الأمور المهمة عند تنظيف الأثاث المنجد عدم استعمال كمية كبيرة من الماء، وإلا سوف تتشبع حشوات التنجيد بالماء.

وأوصى الخبراء الألمان بتوخي الحرص والحذر عند استعمال مكنسة تنظيف المفروشات؛ نظرا لأن بعض الخامات قد لا تتحمل عملية التنظيف هذه، وهناك بعض الخامات الحساسة للغاية مثل الحرير والفيسكوز وبعض الألياف الطبيعية.

ومن الأفضل قراءة تعليمات العناية بالأقمشة مسبقا وتجربة مكنسة تنظيف المفروشات على مواضع غير ظاهرة أولا.

معايير مهمة للشراء

وأوصى الخبراء الألمان باتباع المعايير التالية عند شراء مكنسة تنظيف المفروشات:

- يجب التأكد من أن الكابلات والخراطيم طويلة بما يكفي، خاصة عند تنظيف المساحات الكبيرة.

- من الأفضل الاعتماد على مكانس تنظيف المفروشات المزودة بالكابلات بدلا من الموديلات المعتمدة على البطاريات عند تنظيف القماش شديد الاتساخات في المساحات الكبيرة.

وعلى الرغم من أن الموديلات اللاسلكية توفر مرونة أكبر أثناء الاستعمال، إلا أنها لا تتمتع بنفس أداء التنظيف للمكانس السلكية.

- وإذا رغب المرء في تنظيف الدرج أو قطع الأثاث الصغيرة بشكل أساسي فمن الأفضل الاعتماد على مكنسة كهربائية خفيفة الوزن، ومن الأفضل أن تكون بمقابض مريحة، وتعد الفوهات الخاصة بالأثاث المنجد أو الشقوق أو الفوهات اليدوية المخصصة للمفروشات، التي يصعب الوصول إليها، من الملحقات المفيدة، كما يمكن استعمالها مع مقاعد السيارة.