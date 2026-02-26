يعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الكهرباء والطاقة، والإعلان عن حزمة من القرارات والخطط المرتبطة بتأمين التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها استقرار الشبكة القومية للكهرباء وخطط رفع كفاءتها، خاصة مع زيادة الأحمال خلال فترات الذروة، إضافة موقف مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وعلى رأسها مشروع الربط المصري–السعودي، وخطط التوسع في تبادل الطاقة مع دول الجوار

كما سيتناول التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وجذب استثمارات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك الحديث عن تطوير شبكات التوزيع وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتشديد الرقابة على سرقات التيار الكهربائي مع استعراض خطة التحول الرقمي وتعميم العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتحسين مستوى الخدمة والتحصيل.

ومن المرتقب أن يستعرض الوزير مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وحجم الاستثمارات الموجهة لتطوير شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى موقف تنفيذ مشروعات محطات المحولات الجديدة لدعم خطط التنمية الزراعية والصناعية.

ويأتي المؤتمر في توقيت مهم يشهد فيه القطاع تحركات مكثفة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة منظومة التشغيل، وضمان استدامة الإمداد الكهربائي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ومن المنتظر أن يفتح الوزير باب الأسئلة لوسائل الإعلام، للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتعريفة، وخطط مواجهة الأعطال الطارئة، وبرامج تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.