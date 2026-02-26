إعلان

بالأسلحة البيضاء.. ضبط 4 أشخاص تعدوا على زوجين داخل منزلهما بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

10:10 ص 26/02/2026

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص وزوجته من قيام آخرين باقتحام منزلهما والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات متفرقة بهما في محافظة كفر الشيخ.
الداخلية تضبط المتهمين والسلاح المستخدم
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 22 الجاري بين طرف أول (الزوجين "مصابين بجروح")، وطرف ثانٍ (طالب و3 سيدات)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ. وكشفت التحريات أن سبب الواقعة يعود لـ"خلافات الجيرة"، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول باستخدام سلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم "السلاح الأبيض" المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية اقتحام منزل الأسلحة البيضاء ضبط 4 أشخاص مشاجرة بين الجيران

