الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كتب : عمرو صالح

10:00 ص 26/02/2026

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الخميس 26 فبراير، وحتى الخميس 5 مارس 2026.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي خلال النهار يميل إلى الدفء، قبل أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا ليلا، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض بقيم درجات الحرارة يتراوح ما بين 4:2 درجات على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بداية من الجمعة 27 فبراير وحتى الثلاثاء 3 مارس.

وتنبأت الأرصاد بنشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء مما يعطي الإحساس بالبرودة بداية من الجمعة 27 يناير وحتى الخميس 5 مارس 2026 .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة

