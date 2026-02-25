إعلان

مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي

كتب : مصراوي

10:22 م 25/02/2026

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

تل أبيب - (د ب أ)

أشاد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الأربعاء، بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس.

وأعرب مودي أيضا عن تعازي بلاده العميقة لقتلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقال مودي أمام الكنيست: "نشعر بألمكم، ونشارككم حزنكم".

وتابع قائلا إن "الهند تقف إلى جانب إسرائيل بقناعة تامة في هذه اللحظة وما بعدها. فلا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب. والتصدي للإرهاب يتطلب عملا عالميا مستمرا"، وفق تعبيره.

وأبدى مودي تأييده للتوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.

ولفت مودي في أول خطاب لرئيس وزراء هندي أمام الكنيست إلى أن خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهد الطريق لإمكانية تحقيق ذلك.

وأكد مودي أن الخطة تعزز الآمال في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بسعي الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مودي "أكثر من صديق، إنه أخ". وأضاف أن إسرائيل والهند شكلا "تحالفا مفتوحا"، مشيرا إلى أن الهند تقف دائما إلى جانب إسرائيل، بما في ذلك في مكافحة معاداة السامية.

وأعلن مودي عن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. ووفقا لتقارير إعلامية، من المرجح أن يتم إتمام الصفقة المتعلقة ببيع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك نظام الليزر للدفاع الجوي.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الهند روفين آزار لقناة 12 الإسرائيلية إنه يجب أن يُتاح للهند إمكانية الوصول إلى "التقنيات الحساسة".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يجب على الهند بدورها أن توفر لإسرائيل بدائل في حال تم فرض إجراءات حظر جديدة على الأسلحة ضد الدولة اليهودية.

وتأمل إسرائيل في تعزيز علاقاتها مع الهند. وكانت آخر زيارة لمودي إلى إسرائيل في 2017، حيث كان أول رئيس وزراء هندي يزور الدولة اليهودية.

ناريندرا مودي وقوف الهند إلى جانب إسرائيل نتنياهو

