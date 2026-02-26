أوكرانيا: مقتل وإصابة 1360 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى مليون و263 ألفا و850 فردا، من بينهم 1360 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11704 دبابة، و24091 مركبة قتالية مدرعة، و37614 نظام مدفعية، و1659 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1305 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و348 مروحية، و147138 طائرة مسيرة، و4347 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و80064 من المركبات وخزانات الوقود، و4075 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.