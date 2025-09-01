القبض على تارسو ماركيز نجم سباقات فورمولا-1 لحيازته سيارة غير قانونية

ساو باولو - (أ ب):

ذكرت الشرطة البرازيلية أنه تم القبض على تارسو ماريكز، السائق السابق بسباقات سيارات فورمولا-1، في الساعات الأولى من صباح الأحد بتهمة حيازة غير قانونية لسيارة فاخرة.

شارك السائق البرازيلي البالغ من العمر 49 عاما في 24 سباقا. وكانت أفضل نتائجه في فورمولا-1 تحقيق المركز التاسع مع فريق ميناردي الأوروبي في كندا والبرازيل عام 2001، وهو موسمه الأخير.

وذكرت الشرطة في بيان أن ماركيز كان يقود سيارة من طراز لامبروجيني جالاردو في ساو باولو من دون لوحات.

وبعد إيقافه للتفتيش، أوضحت الشرطة أن الضباط اكتشفوا وجود ديون متراكمة على السيارة بقيمة 1.3مليون ريال برازيلي (240 ألف دولار).

لم يرد محامي ماركيز على طلب للتعليق على هذا الأمر من وكالة أسوشيتد برس على الفور.