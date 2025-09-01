إعلان

القبض على تارسو ماركيز نجم سباقات فورمولا-1 لحيازته سيارة غير قانونية

12:27 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سيارة تارسو ماريكز الموقوفة
  • عرض 3 صورة
    تارسو ماريكز سائق فورمولا-1 السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ساو باولو - (أ ب):

ذكرت الشرطة البرازيلية أنه تم القبض على تارسو ماريكز، السائق السابق بسباقات سيارات فورمولا-1، في الساعات الأولى من صباح الأحد بتهمة حيازة غير قانونية لسيارة فاخرة.

شارك السائق البرازيلي البالغ من العمر 49 عاما في 24 سباقا. وكانت أفضل نتائجه في فورمولا-1 تحقيق المركز التاسع مع فريق ميناردي الأوروبي في كندا والبرازيل عام 2001، وهو موسمه الأخير.

وذكرت الشرطة في بيان أن ماركيز كان يقود سيارة من طراز لامبروجيني جالاردو في ساو باولو من دون لوحات.

وبعد إيقافه للتفتيش، أوضحت الشرطة أن الضباط اكتشفوا وجود ديون متراكمة على السيارة بقيمة 1.3مليون ريال برازيلي (240 ألف دولار).

لم يرد محامي ماركيز على طلب للتعليق على هذا الأمر من وكالة أسوشيتد برس على الفور.

سباقات السيارات فورمولا-1 تارسو ماريكز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة