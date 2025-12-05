آخر 7 سباقات حاسمة في بطولة العالم لفورمولا-1 قبل نهائي 2025

لندن - (د ب أ):

من المقرر حسم لقب بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا-1" في الجولة الختامية للموسم يوم الأحد في أبوظبي.

وفيما يلي نظرة على آخر سبعة سباقات حاسمة في موسم هذه الرياضة.

في عام 2007، وصل السائق الصاعد، لويس هاميلتون إلى البرازيل متصدرا بفارق 4 نقاط عن زميله في فريق مكلارين فرناندو ألونسو، وبفارق 7 نقاط عن كيمي رايكونن، سائق فيراري، إلا أن عطلا في علبة التروس بسيارة هاميلتون أدى إلى تراجعه في الترتيب في إنترلاجوس.

واستعاد هاميلتون توازنه ليحتل المركز السابع، لكنه خسر اللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن رايكونن، الذي برز من العدم ليفوز في ساو باولو ويحصد اللقب.

وفي 2008، كان هاميلتون على شفا الفشل في إنترلاجوس، للعام الثاني على التوالي، عندما فاز منافسه على لقب السباق، فيليبي ماسا، بسيارة فيراري، لكن في ظل أجواء ممطرة، تجاوز هاميلتون تيمو جلوك، سائق تويوتا عند المنعطف الأخير في اللفة الأخيرة ليحتل المركز الخامس، متفوقا على ماسا في حسم اللقب بفارق نقطة واحدة.

وفي 2010، توجه ألونسو إلى أبوظبي متقدما بثماني نقاط على مارك ويبر، كان زميله في فريق ريد بول، سيباستيان فيتيل، خارج دائرة المنافسة، بفارق 15 نقطة عن المتصدر، لكن فيتييل فاز من مركز الانطلاق الأول، واستغل استراتيحية فيريرا الكارثي، التي تركت ألونسو عالقا خلف فيتالي بتروف سائق رينو، في المركز السابع فقط عند نهاية السباق، ليتوج بطلا.

وفي عام 2012 أخفق ألونسو بشكل كبير مرة أخرى في ساو باولو، وبدت آمال فيتيل في الفوز بلقب ثالث على التوالي شبه منعدمة بعد احتكاك من برونو سينا في اللفة الافتتاحية، وتسبب ذلك في وضع فيتيل في المركز الأخير، لكنه تمكن من إنهاء السباق سابعا وتجاوز تحدي ألونسو بفارق 3 نقاط.

وفي 2014 تم منح نقاط مزدوجة (للمرة الأولى والوحيدة) في السباق الختامي في أبوظبي، حيث تنافس هاميلتون وزميله في فريق مرسديس نيكو روزبرج على اللقب، وانطلق روزبرج من المركز الأول، لكن هاميلتون تقدم عند المنعطف الأول وحقق البطولة.

وفي 2016 عاد الصراع بين هامليتون وروزبرج، بعد عامين، لكن هذه المرة حسم الألماني السباق لصالحه، حيث كان هاميلتون بحاجة للفوز على أمل أن ينهي روزبرج السباق في المركز الرابع أو أقل.

وسيطر هاميلتون على السباق وحاول إجبار روزبرج على اللحاق بالمجموعة. لكن لم يفلح ذلك، وفاز هاميلتون، لكن روزبرج حصد المركز الثاني، ثم اعتزل بعد خمسة أيام.

أما موسم 2021 فكان سباقا للتاريخ، حيث تعادل هاميلتون وماكس فيرستابن في النقاط، وحسمها الفائز، وانطلق فيرستابن من المركز الأول، لكن هاميلتون تجاوز منافسه في اللفة الأولى.

كان اللقب الثامن القياسي في انتظار هاميلتون، لكن دخول سيارة الأمان المتأخرة بعد اصطدام نيكولاس لاتيفي بالحائط غير مجرى التاريخ.

وسمح مايكل ماسي مدير السباق لجميع السيارات التي تجاوزت اللفة، بالمرور، تاركا هاميلتون مكشوفا أمام فيرستابن بإطارات جديدة في لفة سباق مثيرة، تجاوز فيرستابن هاميلتون بسرعة عند المنعطف الخامس ليفوز بالسباق ويحصد اللقب.