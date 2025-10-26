كاسيو تحتفل بفوز هوندا في سباقات فورمولا-1 بساعة جديدة.. ما القصة؟

قبل عرض F1.. براد بيت يتلقى عروضًا للمشاركة في لومان ودايتونا (فيديو وصور)

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة كاسيو عن إطلاق الإصدار المحدود Edifice ECB-2300HR-1A الجديد احتفالا بمرور 60 عاما على فوز شركة هوندا في سباقات الفورمولا 1.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الساعة Edifice ECB-2300HR-1A الجديدة تمتاز بتصميم مستوحى من عالم سباقات السيارات، وذلك عندما فازت هوندا في سباقات الفورمولا 1 عام 1965 في المكسيك بسيارة RA272.

وتمتاز ساعة كاسيو الجديدة بالعديد من التفاصيل التصميمية، التي تشير إلى تراث هوندا في رياضة سباقات السيارات؛ حيث يأتي إطار السيراميك باللون الأبيض “Championship White” اللافت للأنظار، وهو لون الفوز الرسمي لسيارات هوندا، بالإضافة إلى رقم “60” بلمسة ذهبية.

ويزدان ميناء الساعة بشعار هوندا باللون الأحمر، علاوة على أنه محاط بحلقة حمراء في إشارة إلى العلم الياباني وشعار السباق، الذي ظهر على مقدمة السيارة RA272، كما تم تصميم الميناء الفرعي عند موضع الساعة التاسعة على غرار عداد السرعة.

وهناك العديد من التفاصيل الدقيقة المدونة على سوار الساعة؛ حيث تظهر على الجانب الخارجي المواصفات الفنية لمحرك السيارة RA272 المجهزة بمحرك V12 سعة 1.5، كما تم نقش رقم 11، الذي يشير إلى رقم السيارة، على الحلقة الذهبية المثبتة على المشبك.

ويمتاز الجانب الداخلي لسوار الساعة بأنه مصنوع من جلد الشامواه الاصطناعي، والذي يتمتع بمتانة عالية ويحمل رسما لمحرك السيارة RA272، بالإضافة إلى التاريخ والوقت الدقيق للفوز في السباق عام 1965: 24 أكتوبر 1965، الساعة 15:46، وتظهر كل هذه التفاصيل بلمسة من اللون الأحمر والأبيض.

وتشمل النقوش على ظهر جسم الساعة شعارات رسمية ونقاشا باللون الأحمر والأبيض، والذي يجسد أيضا ألوان النصر.

جسم مقاوم للصدأ

وتمتاز ساعة كاسيو الجديدة بجسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بأبعاد 50.2 x 45.8x 11.8 ملم، ومغطاة بزجاج الياقوت، وتدعم الساعة الجديدة تقنية البلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية.

وأكدت الشركة اليابانية أن الساعة المحدودة الجديدة تتمتع بوظائف ساعات Edifice القياسية مثل التشغيل بالطاقة الشمسية والتوقيت العالمي وساعة الإيقاف ومنبهات يومية متعددة ومؤقت تنازلي وتقويم دائم ومؤشر شحن وعرض التاريخ ومصباح LED وطبقة مضادة للانعكاس على الزجاج، بالإضافة إلى مقاومة الماء حتى عمق 100 متر.