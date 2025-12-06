أبو ظبي - (د ب أ):

سجل البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، اليوم السبت، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى، السباق الختامي للموسم الحالي من سباقات سيارات فورمولا-1، مفتوقا على الثنائي المتنافس على اللقب البريطاني لاندو نوريس، والهولندي ماكس فيرستابن.

ولا يلعب راسل أي دور في صراع المنافسة على لقب فئة السائقين، ولكنه سجل أسرع زمن في التجربة الثالثة بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و334 جزءا من الثانية. وجاء نوريس، سائق مكلارين، في المركز الثاني متأخرا بفارق 004ر0 ثانية، فيما جاء فيرستابن، سائق ريد بول في المركز الثالث بفارق 124ر0 ثانية.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، الذي مازال لديه فرص في الفوز باللقب في أبو ظبي، في المركز الخامس، خلف الإسباني فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن.

وجاء ثنائي فريق هاس الفرنسي إستيبان أوكون، والبريطاني أوليفر بريمان في المركزين السادس والسابع على التوالي، فيما أكمل سائق فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، والإيطالي كيمي أنوتنيلي، سائق مرسيدس، والتايلندي أليكس ألبون، سائق وليامز، المراكز العشرة الأولى.

وشهدت التجربة الحرة الثالثة رفع العلم الأحمر، في منتصفها، بعدما انحرف البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، عن المسار واصطدم بالحواجز بمقدمة سيارته.

ومن المقرر أن يكون السباق الختامي في أبو ظبي سباقا مثيرا. ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين متفوقا على فيرستابن بفارق 12 نقطة، وعلى بياستري بـ16 نقطة.

وإذا أنهى نوريس السباق، الذي يقام على مضمار ياس مارينا، في المراكز الثلاثة الأولى على سيتوج بطلا للعالم، بغض النظر عن نتيجة الثنائي فيرستابن وبياستري.

وتقام التجربة الرسمية للسباق في وقت لاحق من اليوم السبت.