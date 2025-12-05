تويوتا تفوز بحقوق رعاية فريق هاس لفورمولا- 1

طوكيو - (أ ب):

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات، أمس الخميس، فوزها بحق رعاية فريق هاس بشكل رسمي، ليصبح اسم الفريق "تي جي آر هاس" بدءا من الموسم المقبل 2026 لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتمثل هذه الخطوة أكبر مشاركة لتويوتا في فورمولا-1 منذ انسحابها بعد موسم 2009.

ويرمز مسمى "تي جي آر" إلى تويوتا جازو ريسينج، القسم الرياضي لشركة تويوتا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يستعد فيه فريق كاديلاك، المدعوم من جنرال موتورز، للظهور الأول في فورمولا- 1 الموسم المقبل، ما يعكس اهتمام شركات السيارات الكبرى برياضة سباقات السيارات على أعلى مستوى عالميًا.

وتعكس الصفقة الجديدة زيادة مشاركة تويوتا في فورمولا- 1، بعد أن ركزت الشركة منذ انسحابها على سباقات السيارات الرياضية، حيث حقق فريقها خمسة انتصارات متتالية في سباق 24 ساعة لو مان بين 2018 و2022.

وقبل عام واحد، وقعت تويوتا وهـاس شراكة تقنية شملت البحث والهندسة وتطوير السائقين، وحمل سيارة هاس بعض العلامات التجارية لتويوتا منذ ذلك الحين، كما شارك سائقون يابانيون مرتبطون بتويوتا في اختبارات باستخدام سيارات هاس القديمة.

وأشاد رئيس فريق هاس، آياو كوماتسو، بالعلاقة الحالية مع تويوتا، وقال: "يا له من شرف أن نعزز علاقتنا مع تي جي أر من خلال اتفاقية الرعاية الجديدة، والشراكة التقنية القائمة أفادتنا كثيرًا."

كما عبر أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا، عن حماسه للمستقبل، موضحا: "شهدت هذا الموسم كيف بدأ السائقون والمهندسون الشباب في تي جي أر يثقون بإمكاناتهم ويضعون أهدافًا أكبر، هذه التجربة أثرت في بعمق، واليوم استطيع القول بثقة، تويوتا بدأت تتحرك".