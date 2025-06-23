مع اقتراب عرض F1 لبراد بيت.. محطات سينمائية تناولت سباقات السيارات

كتب - محمود أمين:

تعود سباقات الفورمولا-1 إلى واجهة السينما العالمية، مع طرح فيلم F1 للنجم الأمريكي براد بيت، والذي يتناول قصة السائق سوني هايز، الذي يعود إلى حلبات فورمولا-1 بعد نحو ثلاثين عامًا من الغياب نتيجة حادث كاد أن يودي بحياته.

ومن المقرر عرض "F1 The movie" في السينمات بدءًا من 25 يونيو الجاري، ويشارك براد بيت عدد من نجوم هوليوود أبرزهم دامسون إدريس، كيري كوندون، توبياس مينزيس، كيم بودنيا، وخافيير بارديم.

العمل يعد من الإنتاجات الضخمة في عام 2025، بميزانية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 1.518 مليار جنيه مصري، وتم تصوير عدد من مشاهده الختامية في حلبة ياس مارينا في أبوظبي، إحدى أبرز محطات بطولة الفورمولا-1.

نستعرض خلال هذا التقرير مجموعة من الأفلام السينمائية التي تناولت سباقات السيارات:

-"Le Mans" (1971) من بطولة ستيف ماكوين، واعتُبر حينها من أكثر الأفلام واقعية في تصوير سباقات التحمل.

-"Driven" (2001) من بطولة سيلفستر ستالون، وتناول سباقات CART الأمريكية، إلا أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا رغم ميزانيته الضخمة.

-"Senna" (2010) وثائقي يتناول حياة وأسطورة السائق البرازيلي آيرتون سينا، أحد أبرز نجوم الفورمولا-1 عبر تاريخها، من إخراج أسيف كاباديا.

-"Rush" (2013) من إخراج رون هوارد، وتناول الصراع الشهير بين السائقين جيمس هانت ونيكي لاودا في السبعينات، مع أداء لافت من كريس هيمسورث ودانيال برول.

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