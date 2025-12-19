فيرستابن يقود السيارة رقم 3 في الموسم الجديد بسباقات فورمولا-1

برلين - (د ب أ):

يدخل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، الموسم المقبل بالسيارة رقم 3 وذلك بعدما تخلى عن السيارة رقم 1 لصالح بطل العالم البريطاني لاندو نوريس.

ونشر سائق ريد بول صورة للسيارة رقم 3 عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس.

وقال السائق الهولندي سابقا إن الرقم 3 هو رقم حظه وكان عليه اختيار الرقم 33 ابتداء من عام 2015 وحتى 2021 حينما توج بلقب العالم الأول في مسيرته، وذلك لأن الأسترالي دانييل ريكاردو كان يقود السيارة رقم 3.

ومنذ ذلك الحين حقق فيرستابن ثلاثة ألقاب أخرى بوجود الرقم 1 على سيارته.