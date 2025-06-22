القاهرة - (مصراوي):

كشف المخرج الأمريكي جوزيف كوسينسكي، مخرج فيلم F1 الذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي بدءًا من 25 يونيو الجاري، عن تلقي النجم براد بيت بطل الفيلم عروضًا للمشاركة بسباقات لومان ودايتونا بفئة الـGT.

وتتيح فئة GT الفرصة لسائقين مبتدئين وشبه محترفين، المشاركة في سباقات التحمل في دايتونا ولومان 24، وهي ذاتها الفئة البتي بدأ فيها السائق بول نومان مسيرته وهو في سن 47 عامًا.

وتدور أحداث فيلم "F1: The Movie" عن السائق (سوني هايز) الذي يجسده براد بيت (61 عامًا)، وهو سائق سيارات معجزة، يعود إلى حلبات فورمولا-1 بعد نحو ثلاثين عامًا من الانقطاع عن السباقات بسبب حادث كاد أن يقتله.

ويشارك بطولة الفيلم إلى جانب براد بيت كل من دامسون إدريس وكيري كوندون وتوبياس مينزيس وكيم بودنيا وخافيير بارديم.

وقال السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات فورمولا-1 سبع مرات، والمنتج المشارك بالفيلم، إن المشاهدين سينبهرون بما سيشاهدون، لافتًا إلى أن الصور واقعية للغائة وسرعات السيارات حقيقية؛ كاشفًا أن براد بيت كان يقود سيارات F2 متنكرًا في زي سيارات فورمولا 1.

وأضاف هاميلتون أن الجميع سيشعرون حقًا بالسرعة وكذلك المنافسة بين السائقين ومدى واقعية التنافس، مؤكدًا أنه شعر حقًا أن فورمولا-1 والسينما قد التقيا.

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