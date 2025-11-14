أودي تكشف عن تصميم سيارتها استعدادًا لظهورها الأول في فورمولا-1

قبل عرض F1.. براد بيت يتلقى عروضًا للمشاركة في لومان ودايتونا (فيديو وصور)

ميونخ - (د ب أ):

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "أودي" مساء الأربعاء عن شعارها وتصميم هيكل سياراتها بالإضافة إلى المفهوم التصميمي الخاص بها استعدادا لمشاركتها الأولى في بطولة سباقات سيارات فورمولا-1 العام المقبل.

وسوف تنافس أودي كفريق مصنع في فورمولا-1 بداية من الموسم المقبل مع السائقين الألماني نيكو هولكنبرج والبرازيلي جابرييل بورتوليتو.

وقال الرئيس التنفيذي جيرنوت دولنر إن الشركة بهذه الخطوة تظهر طموحها الواسع.

وأضاف :" دخولنا في فورمولا-1 جزء من شيء أكبر. إنه الخطوة التالية في عملية تجديد الشركة، التي تهدف إلى تعزيز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية".

وقال دولنر إن أودي لم تدخل فورمولا-1 من أجل مجرد التواجد.

وأضاف :" نريد أن نفوز. في الوقت نفسه، نعلم أنك لن تصبح فريقا كبيرا في فورمولا-1 بين ليلة وضحاها. تحتاج للوقت، والمثابرة، الوسعي المتواصل لتحدي الوضع القائم وتطويره. وبحلول عام 2030، نريد أن ننافس على لقب بطولة العالم".

وفي فعالية أُقيمت بمركز تجربة علامة أودي في مطار ميونخ، كشفت الشركة عن نموذج "أودي آر 26" الاختباري، الذي يقدم لمحة عن تصميم سيارتها الجديدة الخاصة بفورمولا-1.

وتتضمن لوحة الألوان درجات من التيتانيوم، والأسود الكربوني، والأحمر الخاص بأودي، كما يشمل التصميم شعار الحلقات الأربع الشهير للشركة.

وقال ماسيمو فراسيلا، الرئيس التنفيذي للإبداع في أودي، إن الشركة تريد أن تمتلك "أكثر سيارة لافتة للنظر" على شبكة الانطلاق في فورمولا-1.

وأضاف :"مع مشاركتنا الأولى في فورمولا-1، نقدم نظام تصميم موحد يجمع كل جانب من جوانب مؤسستنا. في قلب هذا النظام تكمن حلقاتنا الأربع، فهي الأساس الذي بني عليه بقية عناصر علامتنا التجارية".

وأكد :"نريد أن نكون العلامة التجارية الأكثر جرأة خارج المضمار. ونرغب في خلق تأثير ثقافي يتجاوز مجرد السباقات".