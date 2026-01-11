جيلي تشعل المنافسة.. كاش باك 100 ألف جنيه على كولراي 2026

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه

أعلنت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل الرسمي لسيارات جيلي في مصر، عن عرض "كاش باك" على السيارة جيلي كولراي 2026 بقيمة تتراوح بين 75 إلى 100 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري.

تقدم جيلي كولراي موديل 2026 المجمعة محليًا خلال شهر يناير الجاري فقط بكاش باك 75 ألف جنيه على الفئتين الأولى والثانية.. و100 ألف جنيه على الثالثة لتقدم أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى Comfort سعرها الرسمي 924 ألف جنيه.

الفئة الثانية Premium سعرها الرسمي مليون 24 ألف جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزا Sport سعرها الرسمي مليون 99 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي كولراي التفصيلية بالسوق المصري:

الأبعاد

تقدم كولراي بطول 4.33 متر من ضمنه 2.60 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 وارتفاع 1.60 متر.

المحرك

انطلقت كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية.

الأمان

جهزت كولراي قياسياً بأنظمة أمان تتضمن ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسائد هوائية أمامية وكاميرا خلفية.

بينما زادت الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وستائرية وحساسات ركن أمامية بجانب كاميرات محيطية 360 درجة ودعم للنقطة العمياء.

التجهيزات

شملت تجهيزات الفئة الأولى مقاعد قماشية وتكييف أوتوماتيكي وإضاءة أمامية هالوجينية بينما اعتمدت على جنوط قياس 17 بوصة.

بينما حصلت الفئة الثانية على جنوط قياس 18 بوصة وطلاء خارجي ثنائي اللون وأغطية للمرايا الجانبية بمظهر الكربون فايبر وإضاءة أمامية LED بحساسات.

أما من الداخل فظهرت شاشة للعدادات الرقمية قياسها 7 بوصة وبدالات خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات مع مقاعد رياضية ذات تحكم كهربائي من ناحية السائق وكسوة جلدية لعجلة القيادة بالإضافة لسقف بانورامي كما تتوفر السيارة بدخول دون مفتاح وخاصية الركن الذاتي.

