جيلي تطلق سيارتها Galaxy V900 الفان الكهربائية.. مواصفات تفصيلية

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة جيلي عن إطلاق سيارتها Galaxy V900 الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الفان.

أبعاد ومساحات جيلي Galaxy V900 الكهربائية

أوضحت الشركة الصينية أن سيارتها Galaxy V900 الكهربائية تأتي بطول 3ر5 متر وعرض 2 متر وارتفاع 9ر1 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2ر3 متر، وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 9ر91 سم عمقا في إصدار الستة مقاعد، بينما تتراجع إلى نحو 35 سم في نسخة الثمانية مقاعد. ويتراوح وزن السيارة فارغة ما بين 2910 و3030 كجم، بينما يتراوح الوزن الإجمالي المسموح به بين 3400 و3700 كجم.

واجهة أمامية جذابة

وتخطف السيارة الأنظار إليها من خلال الواجهة الأمامية الجذابة، التي تمتاز بشبكة تهوية كبيرة مزودة بنظام فتح وغلق ذكي للهواء، بالإضافة إلى مصابيح أمامية مقسومة التصميم تمنحها مظهرا حادا ومستقبليا.

ويوجد فوق السقف مستشعر LiDAR مخصص لأنظمة القيادة المساعدة الحديثة، بينما تندمج مقابض الأبواب في هيكل السيارة في إشارة إلى وجود أبواب جانبية كهربائية منزلقة.

وفي الخلف، يبرز شريط إضاءة ممتد عبر عرض السيارة مع زجاج خلفي واسع يوفر رؤية ممتازة للسائق، أما العجلات فتتوفر بقياس 18 أو 20 بوصة.

مقصورة جيلي Galaxy V900 الداخلية

ومن الداخل، تتجه فلسفة التصميم نحو أقصى درجات المرونة؛ إذ يمكن الاختيار بين مقاعد لستة ركاب (2+2+2) أو ثمانية ركاب (2+2+2+2). وفي خيار الستة مقاعد يمكن تحريك الصف الثاني والثالث وضبط مساند الظهر، لكن لا يمكن طيها أو تدويرها.

ورغم ذلك، يتميز هذا الإصدار بأرضية صندوق أمتعة منخفضة تسهّل الاستخدام، أما النسخة ذات الثمانية مقاعد فتسمح بإخفاء الصف الرابع بالكامل داخل الأرضية، وهو ما يجعل السيارة مناسبة لنقل الأغراض الكبيرة وليس فقط الأمتعة اليومية.

منظومة الدفع في جيلي Galaxy V900

وعلى صعيد الدفع، تنطلق السيارة بقوة 163 حصانا، مستندة إلى بطارية بسعة 43 أو 50 كيلووات ساعة، كما تصل السيارة إلى مدى السير الكهربائي 165 كلم.

وعند نفاد البطارية يتدخل محرك الاحتراق الداخلي ليكمل المهمة، مع معدل استهلاك يتراوح بين 7 و 2ر7 لترات لكل 100 كلم.

