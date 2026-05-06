للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة "زيرو" تقدمها جيتور بمصر

تستعد مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة جيلي بالسوق المصري، لتدشين علامة جالاكسي يوم 14 مايو الجاري 2026 لأول مرة محليًا.



وتعد السيارة جالاكسي EX5 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر SUV المدمجة الرياضية متعددة الاستخدامات، واحدة من الطرازات المتوقع طرحها بالسوق المحلي قريبًا.



مواصفات جيلي جالاكسي EX5 :

أداء محرك جيلي جالاكسي EX5



تأتي جالاكسي EX5 بمحرك كهربائي بقوة تصل إلى 218 حصانًا وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في نحو 6.9 ثانية.

وتعتمد EX5 على بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) بسعات مختلفة، أبرزها بطارية حوالي 60.2 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 530 كم بالشحنة الواحدة وفقًا لدورة CLTC.



تجهيزات جيلي جالاكسي EX5

ومن ناحية التجهيزات، تزود السيارة بشاشة وسطية كبيرة تصل إلى 15.4 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، ونظام عرض على الزجاج الأمامي (HUD)، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور يصل إلى 1000 وات، مع حزمة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).



مساحات و أبعاد جيلي جالاكسي EX5

وتنتمي السيارة إلى فئة الـSUV متوسطة الحجم، بطول يقارب 4.6 متر مع قاعدة عجلات تبلغ نحو 2750 مم، وعرض 1901 ملم وارتفاع 1670 ملم، وتزن السيارة من 1630 كجم إلى 1740 كجم.



منظومة الأمان في جيلي جالاكسي EX5

حصلت جالاكسي EX5 على تقييم 5 نجوم في اختبارات الأمان العالمية، وزودت السيارة الصينية بحزمة متطورة من أنظمة القيادة المساعدة (ADAS) من المستوى الثاني، والتي تشمل نظام التوقف التلقائي للطوارئ، ومثبت سرعة متكيف، ونظام الحفاظ على المسار، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، فضلًا عن أنظمة مساعدة تغيير الحارة وتفادي الاصطدام، وهو ما يساعد على تقليل احتمالات الحوادث بشكل كبير.

كما زودت EX5 بوسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، بالإضافة إلى وسادة هوائية وسطية، فضلًا عن التصميم الهندسي للسيارة الذي يركز على تعزيز السلامة، سواء من خلال تقوية هيكل السيارة أو دمج الأنظمة الإلكترونية التي تعمل على دعم السائق وتجنب المخاطر.

