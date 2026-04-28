تحتفل هذه الأيام دايموند موتورز، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية ميتسوبيشي التجارية في مصر، بمرور ثماني سنوات على الظهور الأول للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس في سوق السيارات المحلي، وذلك منذ طرحها للمرة الأولى أمام المستهلكين.

وانضمت ميتسوبيشي إكليبس كروس، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، إلى السوق المصري لأول مرة في عام 2018، قبل أن تتوارى وتختفي بنهاية عام 2019، ثم عادت مجددًا بنسخة الـFacelift في عام 2023، وواصلت منذ ذلك الحين حضورها في السوق حتى الآن.

ما أسعار ميتسوبيشي إكليبس في مصر؟

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2026 في السوق المصري بـ5 فئات من التجهيزات، أسعارها كالآتي:

- الفئة Insport بسعر رسمي يبلغ مليون و400 ألف جنيه.

- الفئة Insport Plus بسعر رسمي مليون و500 ألف جنيه.

- الفئة Inspire Highline بسعر رسمي مليون و550 ألف جنيه.

- الفئة Instyle Top Line تقدم بسعر رسمي مليون و610 آلاف جنيه.

- الفئة Infinity Premium Line AWD الأعلى تجهيزًا بسعر رسمي مليون و690 ألف جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026 الفنية

تقدم ميتسوبشي إكليبس كروس الجديدة بهيكل طوله 4.54 متر من بينه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 متر وارتفاع 1.68 متر.

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من إكليبس كروس على محرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

جهزت إكليبس كروس قياسيًا بأنظمة ABS وEBD مع دعم للفرامل وASC للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المنحدرات HAC ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتأتي الفئات من الثالثة وحتى الأعلى تجهيزًا بحساسات ركن أمامية وخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ وانفردت الفئة الأعلى بوجود 7 وسائد هوائية.

قدمت فئة إكليبس كروس القياسية بجنوط قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ تهوية خلفية ومفتاح ذكي وتوصيل للهاتف عبر البلوتوث.

زادت الفئة الثانية بزر لتشغيل المحرك وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لكاميرا خلفية وإضاءة داخلية وسند ذراع خلفي مع حاملات أكواب.

وجهزت الفئة الثالثة بحساسات للمطر والإضاءة التي تعمل في الأمام بتقنية LED وبدالات لنقل الحركة من خلف عجلة القيادة، أما الفئة الأعلى تجهيزاً فحصلت على فرش جلدي أسود اللون للمقاعد التي يتم تسخينها بالأمام والتحكم بها كهربائياً من ناحية السائق.

