أصبحت السيارات الكهربائية الجديدة تشهد انتشارًا متزايدًا داخل السوق المصري خلال عام 2026، مع دخول عدد من الطرازات لأول مرة إلى السوق المحلي بأسعار تنافسية مقارنة بالفترات السابقة، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها من جانب المستهلكين.

ويأتي هذا التوسع في ظل توجه متنامٍ نحو السيارات الصديقة للبيئة، خاصة مع ما توفره من تكاليف تشغيل منخفضة مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب اعتمادها على الطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.

أسعار أبرز السيارات الكهربائية الأقل من مليون جنيه في السوق المصري:

جيلي جالاكسي EX2

تعتمد جيلي جالاكسي EX2 على منظومة دفع كهربائية متكاملة توفر استجابة سريعة أثناء القيادة، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 50 كم/س خلال 4.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/س، كما تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي يعزز من الثبات والتوازن أثناء القيادة، إلى جانب نصف قطر دوران يبلغ 4.95 متر، ما يسهل المناورة داخل المدن والأماكن الضيقة.

تقدم جيلي EX2 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 749 ألف و900 جنيه للفئة PRO ، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي يبلغ 849 ألف و900 جنيه.

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج بوكس الكهربائية الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 770 ألف جنيه للنسخة المزودة ببطارية قادرة على السير 330كم بالشحنة الواحدة، و870 ألف جنيه للنسخة بمدى سير يصل إلى 430 كم.

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

بي واي دي دولفين سيرف

تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 39كيلوواط يولد قوة 74 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر، وتوفر مدى 300 كم في الشحنة الواحدة.

تدعم السيارة الشحن المتردد AC بقدرة 7كيلووواط ،و الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 85 كيلوواط.

وتتوفر السيارة بسعرها الرسمي 949,900 جنيه.

أرك فوكس T1

أرك فوكس T1 سيارة SUV صغيرة تتمتع بمدى قيادة يصل إلى 425كم، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وعمليًا في السوق المصري، وتأتي السيارة T1 بمحرك كهربائي 70 كيلوواط يولد قوة 95 حصان ،وعزم دوران 176 نيوتن متر، السيارة مزودة ببطارية ليثيوم بسعة 42.2 كيلوواط ساعة توفر مدي قيادة يصل إلى 425 كم، وتدعم الشحن السريع.

وتعد آرك فوكس T1 أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر، و أسعار T1 تبدأ من 924.900 للفئة PRO الأولى، بينما جاءت فئة PLUS بسعر 994.900 جنيه.

شيفرولية سبارك

تتوفر شيفرولية سبارك الكهربائية موديل 2026 وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 999.000 جنيه.

تعتمد شيفرولية سبارك الجديدة على محرك كهربائي بقوة 100 حصان، مع عزم دوران 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام دفع أمامي، وزودت السيارة سعة 42 كيلوواط/ساعة، تمكنها من السير حتى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 35 دقيقة باستخدام شاحن DC.

ستروين Ami

تقدم ستروين Ami الجديدة أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية).

فيات Topolino

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

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