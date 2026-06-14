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تقدم الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، السيارة سيلتوس 2026 الكروس أوفر متعددة الاستخدامات كأرخص طراز متاح لها بمصر خلال شهر يونيو 2026 الجاري.

أسعار ومواصفات كيا سيلتوس الجديدة بالسوق المصري:



مساحات وأبعاد كيا سيلتوس

يبلغ طول السيارة 4.385 مم، والعرض 1.800 مم، والارتفاع 1.635 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.630 مم، ووزن فارغ يصل إلى 1.465 كجم. كما يبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 185 مم.



محرك كيا سيلتوس الجديدة



تعتمد كيا سيلتوس الجديدة على خيارين من المحركات، الأول بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصان مع أقصى عزم دوران 145 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة IVT، أما المحرك الثاني سعة 1.4 لتر تربو بقوة 140 حصان مع أقصى عزم دوران 247 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.



منظومة الأمان في سيلتوس



تقدم سيلتوس بمنظومة أمان قياسية أبرزها نظام التحذير من التصادم الأمامي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، مراقبة النقطة العمياء، التنبيه لحركة المرور الخلفية المتقاطعة، نظام تثبيت السرعة الذكي القابل للتكيف، كما تتكامل مع نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.



أسعار وفئات كيا سيلتوس



تقدم كيا سيلتوس الجديدة بثلاث فئات بأسعار وتبدأ أسعارها من 1,349,900 جنيه للفئة EX موديل 2026، وتصل إلى 1,499,900 جنيه لفئة Highline Turbo، بينما سجلت الفئة الأعلى Topline Turbo سعر 1,624,900 جنيه.

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