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تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية بعد دخوله العناية المركزة

كتب : مصطفى حمزة

12:57 م 14/06/2026 تعديل في 01:07 م

سامي عبدالحليم

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أعلنت الفنانة منى أبو سديرة نقل زوجها الفنان والمخرج سامي عبدالحليم إلى العناية المركزة للمرة الخامسة، منذ بداية أزمته الصحية في مارس الماضي.

وكشفت منى أبو سديرة عن تطورات حالة الفنان القدير، في منشور لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

تطورات حالة سامي عبدالحليم

وكتبت منى: "للمرة الخامسة دكتور سامي يدخل العناية المركزة، ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقماً"، في إشارة إلى تدهور حالته الصحية.

وتابعت: "وكل الشكر والامتنان للنقيب الجدع الدكتور أشرف زكي الذي لم يتركنا يوماً دون متابعة، سواء بالحضور الشخصي أو بحلول فورية للمواقف التي نواجهها كثيراً مؤخراً، ودعمه اليومي لنا ولأولادنا، بارك الله فيك يا دكتور أشرف، ودمت لنا نعم الأخ والصديق والنقيب".

وبدأت أزمات الفنان سامي عبدالحليم الصحية في مارس الماضي، إذ عانى من جلطة في المخ، وخضع للعلاج بالمستشفى إثر فقدانه النطق والحركة.

أعمال سامي عبدالحليم

وشارك سامي عبدالحليم في بطولة وإخراج مسرحيات عديدة، منها: "المحاكمة"، و"مرافعات الفرفور الفصيح"، و"أحمس"، و"قنبلة الموسم"، و"بأمر الحب".

كما شارك بالتمثيل في مجموعة من المسلسلات التليفزيونية، منها: "زلزال"، و"حالة عشق"، و"فرصة تانية"، و"بعد الطوفان"، و"ميراث الريح"، و"الدالي"، و"الهروب"، وغيرها.

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سامي عبدالحليم جلطة في المخ أشرف زكي

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