الأبرز في السوق المصري.. 7 سيارات كهربائية بأسعار تبدأ من 585 ألف جنيه

في خطوة تعكس توجه مجموعة "ألكان القابضة" نحو تعزيز صناعة السيارات محليًا، أعلنت الشركة عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 120 مليون دولار لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر، بالتعاون مع علامات عالمية، وعلى رأسها "كيا" و"بايك".

ويأتي هذا المشروع ضمن اتجاه متزايد من الشركات العالمية والإقليمية لتوسيع استثماراتها داخل السوق المصري، مع الاعتماد بشكل أكبر على التصنيع المحلي ورفع نسب المكون المحلي تدريجيًا، حيث تستهدف الخطة إنتاج عشرات الآلاف من السيارات سنويًا، بجانب التوجه للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية خلال السنوات المقبلة.

وفيما يلي نستعرض أبرز طرازات سيارات كيا المتاحة في السوق المصري:

سيارات كيا الجديدة المتوفرة بالسوق المصري:

كيا سيلتوس

تقدم كيا سيلتوس الجديدة بثلاث فئات بأسعار تبدأ من 1,349,900 جنيه للفئة EX موديل 2026، وتصل إلى 1,499,900 جنيه لفئة Highline Turbo، بينما سجلت الفئة الأعلى Topline Turbo سعر 1,624,900 جنيه.

كيا K4

تتوفر كيا K4 في مصر وأصبحت الفئة Highline بسعر 1,499,900 جنيه، بينما جاءت فئة GT Line بسعر 1,699,900 جنيه، وسجلت فئة GT Line Black Edition سعر 1,849,900 جنيه.

كيا سبورتاج

تطرح سبورتاج بأسعار تبدأ من 1,799,900 جنيه لفئة LX، وتصل إلى 1,899,900 جنيه لفئة EX، بينما سجلت فئة Highline سعر 2,049,900 جنيه، وجاءت فئة Premium بسعر 2,274,900 جنيه، فيما بلغت الفئة الأعلى GT-Line نحو 2,374,900 جنيه

كيا سورينتو

وسجلت كيا سورينتو الفئة Topline HEV ذات الـ7 مقاعد موديل 2025 سعر 3,549,900 جنيه.

كيا كارنفال

تقدم كارنفال في مصر بسعر 3,549,900 جنيه للفئة Topline HEV ذات الـ7 مقاعد موديل 2025 .

كيا EV3

وتبدأ كيا EV3 من 1,400,000 جنيه لفئة Air موديل 2026، وتصل إلى 1,800,000 جنيه لفئة Earth، بينما سجلت فئة GT Line سعر 2,050,000 جنيه.

كيا EV9

أسعار EV9 وتبدأ من 3,700,000 جنيه لفئة GT Line ذات 7 مقاعد موديل 2025، وتصل إلى 3,750,000 جنيه لفئة GT Line ذات 6 مقاعد Swiveling، بينما بلغت الفئة الأعلى GT Line ذات 6 مقاعد Relaxing نحو 3,800,000 جنيه.

كيا EV5

وتبدأ اسعار كيا EV5 من 2,050,000 جنيه لفئة Air موديل 2025، وتصل إلى 2,300,000 جنيه لفئة Earth، بينما سجلت الفئة الأعلى GT Line سعر 2,550,000 جنيه.

كيا EV6

وتقدم كيا EV6 بأسعار تبدأ من جنيه لفئة GT Line ذات 7 مقاعد موديل 2025، وتصل إلى 3,750,000 جنيه لفئة GT Line ذات 6 مقاعد Swiveling، بينما بلغت الفئة الأعلى GT Line ذات 6 مقاعد Relaxing نحو 3,800,000 جنيه.

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