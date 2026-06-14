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أول تعليق من مدرب كوت ديفوار قبل صدام الإكوادور في كأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

01:30 م 14/06/2026

مدرب منتخب كوت ديفوار

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تحدث إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن مباراة فريقه أمام منتخب الإكوادور في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ، المكسيك، كندا.


ويستعد منتخب كوت ديفوار تحت قيادة مدربه إيميرس فاي لانطلاقة مشواره في المونديال بملاقاة نظيره الإكوادوري في الجولة الأولى من دور المجموعات.


وقال إيميرس فاي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " لا نستطيع الانتظار على بداية مشاركتنا في كأس العالم، لقد حضّرنا كثيرا ونحن متشوقون للمشاركة في البطولة".


أضاف: نشعر أننا نمر بلحظة خاصة جدا ونحن سعداء لأننا نقترب من المباراة الأولى، نحن معتادون على الملاعب الكبيرة لكن عندما دخلنا أرض الملعب أعجبنا كثيرا وسعدنا بجودته.

وتابع فاي "التأهل بثلاث نقاط ليس مؤكدًا بنسبة 100%، وهذه ليست العقلية التي ستدخل بها البطولة ولا نريد الدخول في حسابات، يوم الأحد نريد فقط الحصول على النقاط الثلاث وهذا لن يمنعنا من اللعب بطريقتنا، لن نفكر في أن ذلك وحده قد يؤهلنا لدور الـ32.

وأنهي تصريحاته قائلاً: نتوقع أن تكون مباراة صعبة في هذا المستوى من المنافسة وستُحسم عن طريق التفاصيل الصغيرة، نحتاج جميعنا للتركيز من البداية للنهاية وأن نستغل الفرص التي سنحصل عليها ضد الأكوادور.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار يقع في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات ألمانيا وإكوادور وكوراساو.

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كأس العالم كوت ديفوار والإكوادور

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