"إيلاب" تتقدم بطلب قيد أسهمها بالبورصة برأس مال 210 ملايين دولار

أعلنت البورصة المصرية اليوم تلقيها طلب قيد أسهم الشركة المصرية لانتاج الألكيل بنزين الخطي المعروفة باسم "إيلاب" للبتروكيماويات بجدول قيد الأوراق المالية في السوق الرئيسي، وذلك في إطار خطط التوسع وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.

رأس المال المصدر المطلوب قيده

وأوضحت البورصة أنه جاري فحص المستندات المقدمة من الشركة واستكمالها تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده تبلغ 210 ملايين دولار، موزعة على 2.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.1 دولار للسهم الواحد.

وأكدت البورصة أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والإجراءات التنفيذية ذات الصلة وتعديلاتها.

شركة ايلاب

تعد الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، التابعة لقطاع البترول، والمنشأة عام 2003 بالعامرية، من أبرز المنتجين للمادة الخام الأساسية المستخدمة في صناعة المنظفات في مصر.

كما تنتج الشركة وقود الطائرات عالي الجودة، وتساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تصدير الفائض إلى عدد من الأسواق العالمية.