تواصل السيارات الصينية تعزيز حضورها داخل السوق المصري، خاصة في فئة الـSUV المدمجة التي تشهد منافسة قوية بين عدد من العلامات التجارية.



ومن بين أبرز الطرازات المطروحة تأتي شيري تيجو 4 برو وإم جي ZS، اللتان تتنافسان على جذب العملاء بفضل حزمة متنوعة من التجهيزات وعناصر الأمان والتكنولوجيا الحديثة.



مقارنة شاملة بين السيارتين تيجو 4 برو و إم جي ZS:

الأبعاد والمساحات



تبلغ أبعاد شيري تيجو 4 برو الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

بينما تقدم ZS بطول 4314 مم، عرض 1809 مم، بينما ترتفع عن الأرض 1624 مم، يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2585 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 448 لتر.

السلامة والأمان



زودت السيارة تيجو 4 برو بالعديد من وسائل الأمان والسلامة التي تتضمن نظام المكابح المضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكتروني EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، نظام التحكم في الثبات على المرتفعات HHC، ومكابح يد الكترونية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وكاميرا الرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

زودت إم جي ZS بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.

التجهيزات والكماليات



جهزت مقصورة تيجو 4 برو بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي، وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

بينما تقدم ZS بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، بالإضافة إلى مخرج توصيل USB وaux، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية.

الأسعار والفئات



تبدأ أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 من 950 ألف جنيه للفئة Comfort، بينما تباع الفئة Luxury بسعر 990 ألف جنيه، فيما استقرت الفئة Luxury Turbo عند مليون و55 ألف جنيه دون تغيير مقارنة بأسعارها قبل عام.



تقدم إم جي ZS موديل 2026، بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.050.000 جنيه للفئة Comfort القياسية والفئة Plus سعرها الجديدة 1.200.000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

الأبرز في السوق المصري.. 7 سيارات كهربائية بأسعار تبدأ من 585 ألف جنيه

تصنيع كيا وبايك في مصر.. "ألكان" تكشف عن مشروع بـ120 مليون دولار

تجديد رخصة القيادة من المنزل.. دليل شامل للشروط والمستندات المطلوبة