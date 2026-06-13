تجديد رخصة القيادة من المنزل.. دليل شامل للشروط والمستندات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن الطريقة الصحيحة لتجديد رخصة القيادة بسهولة، سواء كانت رخصة خاصة أو مهنية، في ظل الضوابط والإجراءات التي حددتها إدارات المرور على مستوى الجمهورية، بهدف تنظيم عملية منح التراخيص وضمان أعلى معدلات السلامة على الطرق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة تستهدف التأكد من جاهزية السائقين بدنيًا وقانونيًا قبل السماح لهم بالقيادة، بما يساهم في الحد من الحوادث ورفع كفاءة مستخدمي الطرق داخل مصر.

تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا من المنزل



وفي إطار التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية خلال الفترة الحالية، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وذلك عبر بوابة مرور مصر أو منصة مصر الرقمية، مع إمكانية استلام الرخصة في محل الإقامة.

وتبدأ خطوات التجديد بالدخول إلى الموقع الرسمي، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي أو إنشاء حساب جديد، واختيار خدمة “تجديد رخصة القيادة”، يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة، وسداد الرسوم والمخالفات إلكترونيًا.

شروط تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت



يشترط لإتمام عملية التجديد الإلكتروني أن تكون الرخصة سارية أو منتهية (للرخص الخاصة أو رخص الدراجات النارية)، وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، مع عدم وجود مخالفات مرورية تعوق إتمام الإجراءات، وألا تكون الرخصة بحاجة إلى فحص فني داخل وحدة المرور.

المستندات المطلوبة للتجديد الإلكتروني



يتعين على المتقدم تجهيز صور رقمية من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر)، والرخصة المنتهية، وشهادة الكشف الطبي المعتمدة للنظر والباطنة، إلى جانب صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، ونموذج طلب التجديد في حال طلبه عبر المنصة.

اقرأ أيضًا:

روكس تقترب من التجميع المحلي في مصر بشراكة مع عز العرب السويدي

تخفيضات قياسية على سيارات جينيسيس بمصر.. تقترب من 1.4 مليون جنيه

سباق الـ7 مقاعد يشتعل في مصر.. جيتور X70 تواجه 5 منافسين بارزين





