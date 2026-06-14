الرئيسية أخبار مصراوى TV رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أول تريليونير في العالم.. كيف فعلها؟ كتب : مصراوي 01:45 م 14/06/2026 تعديل في 01:46 م تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا إيلون ماسك تريليونير أول تريليونير في العالم ثروة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم أخبار ذات صلة ماسك يقترب من إطلاق خدمات مالية داخل "إكس".. ماذا سيستفيد المستخدمون؟ أخبار إيلون ماسك يتصدر القائمة بـ681 مليار دولار.. أغنى 10 رجال بالعالم بداية أخبار إيلون ماسك يعترف بسر إنشاء شركة سبيس إكس: "للقاء كائنات فضائية" أخبار مبارزة كلامية بين المرشد الإيراني علي خامنئي وإيلون ماسك على منصة "إكس".. أخبار